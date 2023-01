Alicia Machado se defiende tras el revuelo causado por su último video en redes La presentadora, actriz y modelo no se quedó callada ante los ataques. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Siempre dice lo piensa y hace aquello en lo que cree, independientemente de lo que consideren los demás. De nuevo, Alicia Machado, ha actuado de corazón y ha compartido un momento muy feliz con sus seguidores. El video muestra la celebración del cumpleaños de José Luis Rodríguez 'El Puma' junto a su querida esposa Carolina Pérez, siempre a su lado. La venezolana fue una de las invitadas de honor a este festejo tan especial del que mostró un pedacito. "¡Qué lindo se siente un cariño de familia! Feliz cumpleaños, millones de bendiciones Carolina. Eres una reina", escribió Alicia en sus redes. Y es que a la fiesta no le faltó detalle, además de un buen grupo de amigos y una comida exquisita, hubo mucha música de la buena y en directo con una estupenda banda de mariachis que hicieron las delicias de los allí presentes. La grabación derrocha unión y felicidad, sin embargo, no todo el mundo se mostró conforme con este gesto y comenzaron a criticar al cantante por su inexistente relación con sus dos hijas, Liliana Rodríguez y Lilibeth Morillo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hubo quienes incluso se molestaron con Alicia por mantener una relación de amistad con el artista. "¿Cómo puedes compartir con un hombre como este?, le escribieron. "Yo no siento respeto por un hombre que se olvida de sus hijas cuando hace otra familia, son adultas ahora, pero también fueron niñas y son sus hijas y él no ha hecho nada por acercarse a ellas, los hijos son para toda la vida y somos los padres los que tenemos que buscar a los hijos", expresó otra seguidora. Un comentario al que la también empresaria respondió de inmediato. "Señora, no hable sin saber. Allí hay una historia dolorosa para todos, no asegure sin saber", contestó sin pelos en la lengua. A pesar de los mensajes negativos que causó esta publicación, también hubo mucha gente que celebró la unión de estos dos venezolanos exitosos que continúan dejando su país por todo lo alto gracias a su talento. El Puma cumplía 80 años el pasado 14 de enero. ¡Felicidades!

