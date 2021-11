Alicia Machado rompe el silencio sobre la actuación de su amigo Pablo Montero en Venezuela La ganadora de La casa de los famosos no escondió sus sentimientos y así los dejó saber al ser preguntada. "Es lo único que voy a decir al respecto". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si hay algo que no tiene Alicia Machado son pelos en la lengua. Así que no tuvo reparo en contestar de forma rotunda a la actuación de su amigo Pablo Montero frente al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por su cumpleaños. Lo que dijo a los compañeros de En casa con Telemundo fue tajante, como es ella, pero también lo único que aseguró iba a comentar. La ganadora de La casa de los famosos se mostró de todo menos contenta con este suceso que le ha valido al cantante mexicano un aluvión de críticas. "Simplemente quiero dejarle saber a Pablo que estoy bastante desilusionada... La tragedia que hemos vivido como pueblo es devastadora. Yo entiendo que los artistas no deberíamos tener una bandera política, ni mucho menos, pero sí una bandera de humanidad", resaltó con voz calmada y con la decepción en su mirada. "Es cantarle a una herida que es difícil para nosotros como venezolanos... Yo a Pablo lo quiero, lo respeto, lo admiro, que Dios lo bendiga, como artista, pero a nivel de amistad, sí me siento un poco traicionada", concluyó triste. Alicia Machado Pablo Montero Credit: IG Suelta la sopa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La relación entre Pablo y Alicia se remonta a hace casi dos décadas cuando tuvieron un romance de juventud del que ambos guardan bonitos recuerdos. Después quedó la amistad y el cariño que les ha acompañado durante todo este tiempo. La vida volvió a unirles en La casa de los famosos donde en un momento saltaron las chispas, pero todo quedó en el afecto y el respeto. Aunque con sus palabras Alicia mostró su profundo malestar por lo sucedido con su compañero de reality y amigo por muchos años, confirmó que no iba a tocar ese asunto más. "Esto es lo único que diré al respecto sobre este tema", apuntó.

