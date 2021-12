Alicia Machado rompe a llorar en medio de una entrevista: "Ha sido muy fuerte para mí" En medio de una emotiva charla con la presentadora Erika de la Vega, la ganadora de La casa de los famosos no pudo contener las lágrimas al compartir una de las mejores noticias recibidas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde su salida de La casa de los famosos, el reality de Telemundo del que se coronó como ganadora, Alicia Machado no ha parado de vivir emociones fuertes y experiencias inolvidables. Todo lo que le ha pasado desde su salida tras el encierro han sido cosas bonitas. Desde su triunfo y el reencuentro con su hija, pasando por su bella historia de amor con Roberto Romano y sus nuevos proyectos. Pero sin duda hubo algo que la dejó sin palabras cuando se enteró de boca de su mánager. Algo que al recordarlo le llevó a emocionarse hasta las lágrimas por el significado y el amor que tal hecho representaba para ella. Durante esta emotiva charla con su compatriota Erika de la Vega en su programa En defensa propia abrió su corazón y contó qué le conmovió profundamente al regresar a la normalidad. "Mi mánager me empieza a (decir) 'Alicia, no sabes la locura, lluvia de club de fans' y yo decía '¿qué es esto?'. Qué impacto ha tenido esto. El video de los viejitos, los viejitos votaban y decían 'Oye, pero dime cómo yo voto, porque con este teléfono...'. Y los viejitos tratando de adaptarse a la tecnología, gente con un espíritu joven en un cuerpo de una persona mayor. Yo dije, me enamoré, estos disparos de amor de la gente para la que he trabajado tantos años de mi vida ha sido algo muy fuerte para mí. Me siento muy bendecida y agradecida", expresó llorando. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alicia aseguró no haberse imaginado ni la mínima parte de lo que se produjo a su salida del programa de telerrealidad. Nunca se le pasó por la cabeza el revolú que su paso por la casa supondría. Ahora, de regreso a la realidad, está lista a todo, ¡incluso a tener un hijo si la ocasión se presenta! "A mí sí me gustaría (ser mamá). Yo me siento muy joven, fuerte y saludable. Me encantaría tener un hijo varón", dijo emocionada. Alicia Machado Alicia Machado, ganadora de La casa de los famosos | Credit: Cortesía Luis Reyes @luisreyes_foto Dejó claro, para que nadie luego salga con rumores falsos, que no lo estaba buscando ni que tampoco se implicara a su novio Roberto, no se fuera a "asustar", bromeó. Pero si la ocasión adecuada se daba, estaría encantada. Sincera, de frente y con el corazón abierto de par en par, Alicia volvió a causar sensación, como lo hizo en la casa. Hablar con la verdad, guste más o menos, y con las emociones a flor de piel son las claves que hacen que la venezolana siempre salga vencedora.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Alicia Machado rompe a llorar en medio de una entrevista: "Ha sido muy fuerte para mí"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.