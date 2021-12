Alicia Machado y Roberto Romano ¡terminaron su noviazgo! El mensaje que compartió recientemente la ex Miss Universo en las redes sociales no deja lugar a dudas. El actor mexicano tampoco se quedó callado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Roberto Romano Roberto Romano; Alicia Machado | Credit: Instagram Roberto Romano; Instagram Alicia Machado La casa de los famosos cerró sus puertas a finales de noviembre por Telemundo con el triunfo de Alicia Machado, pero muchas de las tramas que se iniciaron en el reality show de Telemundo han continuado desarrollándose fuera de la casa más famosa de la televisión hispana. Este es el caso de la ex Miss Universo y Roberto Romano, quienes tras el coqueteo que protagonizaron en el programa decidieron darse una oportunidad en el amor. La actriz venezolana hacía oficial su romance con el actor mexicano a finales de noviembre con una instantánea que publicaba a través de su cuenta de Instagram –donde está a punto de superar los 2 millones de seguidores– en la que ambos aparecían posando desde la playa. "Los destinos de los enamorados siempre coincidirán en tiempo y espacio. No le metas mucha mente a la vida y déjate llevar", escribía Machado junto a la romántica fotografía. Aunque el noviazgo parecía marchar a las mil maravillas –la pareja se había mostrado en varias ocasiones muy enamorada–, todo apunta a que su historia de amor llegó a su fin. Así lo deja entrever el significativo mensaje que compartió el fin de semana la actriz de exitosas telenovelas como Una familia con suerte por medio de su cuenta de Instagram. "El verdadero empoderamiento femenino está en nuestras acciones más que en nuestras palabras. Saber discernir lo que queremos y necesitamos en nuestras vidas es determinante. Cuidado 2022 que voy con todo, más segura de mi misma que nunca, agradecida por el amor de mi público, SOLTERA, con un corazón blindado y vacunada", escribió para sorpresa de muchos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Machado no fue la única que anunció recientemente su soltería en las redes sociales. Roberto Romano Credit: Instagram Roberto Romano Romano también confirmó este domingo en Instagram que se encuentra 'soltero'.

