¿Cómo es la relación de la hija de Alicia Machado con su padre? Alicia Machado habla por primera vez del tipo de convivencia que mantiene su hija con su padre, un empresario de origen mexicano. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde que se dio a conocer la noticia del embarazo de Alicia Machado, las especulaciones respecto al padre de su retoño siempre estuvieron presentes ante el silencio de la exreina de belleza. Ahora que su hija Dinorah Valentina ha cumplido 12 años, la también actriz ha decidido terminar con el misterio y dar a conocer que el empresario mexicano Rafael Hernández Linares es el progenitor de la jovencita, quien siempre supo su identidad. Image zoom John Parra/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images “Mi hija [Dinorah] ha vivido conmigo. Mi hija sabe todas las verdades que tiene que saber. Mi hija tiene todas las respuestas que ella necesita tener”, advirtió Machado al programa de televisión mexicano Ventaneando (TV Azteca). “Para ella ese señor [Rafael Hernández Linares] es su papá y lo ama, y lo quiere”. RELACIONADO: Alicia Machado estalla contra Yolanda Andrade por retiro de Verónica Castro Image zoom Instagram/Alicia Machado De acuerdo con la intérprete de Claudia Ordaz en la telenovela Lo imperdonable, la chiquilla tiene relación con Hernández y convive de manera regular con la modelo. “Ella tiene su relación conmigo y tiene relación con su papá”, agregó, “le he alimentado a ella esa otra relación que no tiene nada que ver conmigo y que, gracias a Dios, ese señor al día de hoy somos amigos. No le tengo rencor ni él a mí. Él con su vida y yo con la mía”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dinorah le ha pedido a su madre visitar el país natal de su padre para pasar tiempo con sus parientes mexicanos, lo cual fue bien visto por Alicia Machado, quien está consciente de que su hija está convirtiéndose en una persona con decisiones propias. “Mi hija está de vacaciones y me pidió ir a México porque también quiere compartir con su familia paterna. Tengo que ir”, mencionó. “No ha sido fácil, ya se me graduó, ya pasó a sexto grado. No sé en qué momento se hizo grande y ya es mi compañera. Siempre hemos estado solitas y era un poco como mi bebé, pero ahora ya [se está haciendo] una mujer”.

Close Share options

Close View image ¿Cómo es la relación de la hija de Alicia Machado con su padre?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.