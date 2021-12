Alicia Machado responde a fan que la acusa de haberse hecho la maga gástrica para bajar de peso "Está de moda el balón o la bariática ¡dime la verdad Alicia!", le reprochó una seguidora. La respuesta de la venezolana no dejó indiferente a nadie. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alicia Machado recurrió a sus redes sociales para mostrar su nueva figura tras haber perdido 25 libras y platicar de lo contenta que está con las fajas que utiliza para moldear su figura. "Estoy feliz con mis fajas. Tienes que ver todos los productos maravillosos que tienen para nosotras las mujeres que queremos lucir más guapas que nunca", escribió la modelo y empresaria venezolana en el post que compartió en su cuenta de Instagram hace una días. En la recopilación de fotos, la vemos sonriendo de oreja a oreja posando con la faja de color negro que moldea su figura a la perfección. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alicia Machado delgada Credit: IG Alicia Machado Si bien muchos fans de la venezolana de 45 años la aplaudieron y la piropearon, hubo una que la acusó de haberse hecho la manga gástrica. "Alicia por favor dime la verdad. ¿Cómo rebajaste en tan poco tiempo 11 kilos? No creo que fue dieta, ya que está de moda el balón o la bariática. Dime para hacer esa vaina ya", escribió la usuaria de la red social en el muro de Alicia. La exMiss Universo respondió y aclaró la situación. "Mi médico Miguel Gou puede explicarte mi dieta de 13 semanas para perder esos kilos. ¡No todo es quirófanos!". alicia machado manga gastrica Credit: Alicia Machado Instagram Toque festivo rojo pasión Credit: Instagram A lo largo de su estancia en La casa de los famosos, Machado, quien hace unos días publicó sexy fotos que disparó la temperatura, logró perder 25 libras. "Bajé 11 kilos por no decir 12 porque me da hasta pena decir que bajé 12 kilos. Ya hoy una señora en el aeropuerto muy linda que me recibió me dijo que tenía que hacer mi dieta que se llame la dieta de Alicia de La casa de los famosos. Ya luego les voy pasando mis tips", compartió la actriz en una transmisión en vivo que llevó a cabo en Instagram.

