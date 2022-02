Alicia Machado recuerda como "infierno" su reinado de Miss Universo y se sintió "libre" al entregar la corona Alicia Machado habló de su reinado como Miss Universo y la presión que se quitó de encima al entregar la corona. Celebró con una "borrachera" en su hotel. "Me tomé todo el mini bar completo". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alicia Machado visitó Despierta América (Univision) y recordó junto a Karla Martínez cómo fue el momento en que ella entregó su corona de Miss Universo hace 25 años. Con nostalgia, la actriz venezolana veía en pantalla imágenes de la joven reina de belleza que era entonces, pero confesó que terminar su reinado fue un alivio. "Yo me sentía libre", dijo Machado. "En ese momento pensaba que ya se había acabado el infierno de que estuvieran tan pendientes de mi peso, que estuvieran tan pendientes de todo lo que yo hacía o decía", añadió. La ganadora del reality show La casa de los famosos de Telemundo, reconoce que sintió una gran presión durante su reinado, en el que fue cruelmente criticada por unas libras de más. Poco después de entregar su corona, protagonizó la telenovela Samantha, comenzando su carrera actoral. "Yo estaba feliz, me quería ir al hotel, no quería hablar con nadie, no quería ver a nadie", recuerda sobre el día en que coronaron a la nueva Miss Universo. "Me acuerdo que me fui a mi hotel y me puse la primera gran borrachera de mi vida —con un maquillista que fue mi maestro y gran amigo. Nos fuimos al cuarto del hotel y amanecí en la alfombra. Me tomé todo el mini bar completo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alicia Machado Credit: (MISS UNIVERSE INC./AFP via Getty Images) "Yo no quería tomarme una foto más", confiesa la venezolana, quien corrió a quitarse su traje de gala y su maquillaje. Aunque sus padres fueron a la fiesta de coronación de la nueva reina, ella regresó al hotel. Alicia Machado Credit: (MISS UNIVERSE INC./AFP via Getty Images) Han pasado más de dos décadas desde ese día y Machado agradece todos sus logros después del reinado. "Tengo toda una vida trabajando en el mundo del espectáculo, me siento muy realizada como profesional", afirma. "He logrado mis metas. Logré convertirme en actriz. En ese momento — contra viento y marea, contra la fama que me habían hecho, contra los ataques, contra la mala prensa, contra el estigma de que una reina de belleza no tenía talento para nada más—de hecho fui la primera Miss Universo que protagoniza una novela, que hace una revista como Playboy, que hace cine. Fui pionera en muchas de esas cosas".

