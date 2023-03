Alicia Machado recuerda el momento más humillante de su vida que le hizo pasar Donald Trump La ex Miss Universo reaccionó con este mensaje al hecho de que Donald Trump se convirtió en el primer exmandatario estadounidense en enfrentar cargos criminales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Donald Trump y Alicia Trump Credit: Getty Images / Steve Eichner Alicia Machado ha expresado en múltiples ocasiones su parecer sobre Donald Trump y ahora que el magnate se ha convertido en el primer expresidente en enfrentar cargos criminales, la venezolana no dudó en manifestar su satisfacción. La ex Miss Universo usó sus redes sociales para recordar una de las situaciones más difíciles de su carrera como modelo y, que según ella misma, ha marcado su autoestima al sufrir de anorexia y bulimia. Se trata del momento en el que el empresario comentó sobre cómo ella había ganado peso tras ganar la corona del certamen y la instruyó a hacer ejercicio delante de las cámaras de televisión como castigo. "Muy apropiado. El más humillante momento de mi vida. La justicia divina existe", escribió Machado en sus historias de Instagram junto a una fotografía de ese episodio, que tuvo lugar en Nueva York en 1997. Machado, que fue coronada Miss Universo a los 19 años, contó que el entonces el dueño del concurso de belleza la llamaba "Miss Piggy". Alicia Machado Credit: Instagram / Alicia Machado Un gran jurado de la gran manzana imputó a Trump tras investigar el pago de $130,000 a la actriz Stormy Daniels en un intento de alegadamente silenciarla sobre una supuesta relación en el pasado, algo que el magnate siempre ha negado. Daniels asegura que mantuvo una relación con Trump cuando estaba casado y que le pagaron para no contar nada. El pago en sí mismo no sería ilegal, pero al parecer Trump lo registró como un gasto de negocio. En este estado falsificar información financiera es ilegal. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien los detalles de los cargos aún no han sido publicados, Trump considera que su imputación es una "caza de brujas" con motivaciones políticas. "[Está] haciendo el trabajo sucio [del presidente] Joe Biden. Están tratando de influir en la elección. Es un ataque a nuestro país", dijo por teléfono a la cadena ABC News.

