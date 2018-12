Alicia Machado recibe fuertes críticas por su aspecto físico

No hay cosa que haga Alicia Machado que no sea comentada. Tras su llegada de Venezuela, país de origen a donde pudo regresar casi nueve años después de no pisar, la exMiss Universo no ha parado. Una de las cosas que le esperaban era su participación en el programa Un Nuevo Día, donde junto a Zuleyka Rivera comentarían la nueva edición de Miss Universo como reinas de esa corona que ambas ganaron en su día.

Sin embargo, su aparición en el espacio televisivo dio para muchos comentarios. Seguidores de las redes lanzaron una lluvia de críticas a la venezolana por lucir una imagen, para unos cuantos, bastante poco cuidada. Su apariencia, su figura y su peso, siempre en boca de todos, volvió a ser el objeto de todas las críticas.

“Alicia Machado estás vestida horrible”, “Alicia se cree que todavía tiene 15 años con ese vestido”, “El busto se te ve caído y deforme”, “No me gustó el vestido de Alicia Machado, la hace ver gordita”, dicen tan sólo una mínima parte de los comentarios junto a estas imágenes.

Lo cierto es que la exMiss Universo venezolana está más que acostumbrada a que le critiquen, tal es así que ya ni siquiera le afecta. Sus supuestos kilos de más tras convertirse en ganadora de la corona más ansiada le supuso un gran disgusto que pusieron en riesgo su título de la más bella. Años después, más mujer y segura de sí misma, vive centrada en lo que más ama, su pequeña Dinorah, haciendo caso omiso a todo lo demás.