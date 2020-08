¡Alicia Machado reacciona a la ley del silencio de El Puma hacia sus hijas! Las Miss Universo venezolana escribió un mensaje público a José Luis Rodríguez acerca de la "lección de silencio" que dedicó a sus hijas mayores, ante la nueva polémica de acusaciones cruzadas. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las desavenencias entre el cantante venezolano José Luis Rodríguez y sus hijas mayores, Lilibeth y Liliana, nunca fue un secreto para nadie. Ahora, la polémica volvió a reavivarse a raíz de una entrevista en la que El Puma afirmaba que si una de sus hijas moría sin que le diera tiempo a reconciliarse, no pasaría nada y ya se verían “en el cielo”. Image zoom Después de expresarse así acerca de una posible reconciliación, sus hijas mayores arremetieron contra él en un video en donde le llamaron de todo, menos bonito. El famoso intérprete, cansado del pleito o quizá de que su vida privada esté de nuevo en boca de todos, escribió este mensaje al respecto: Image zoom Lilibeth Morillo/Instagram “La Lección Del Silencio", escribió como título a su comentario. "La lección del silencio es lo mejor que he aprendido en mi vida. NO responder a ofensas ni difamaciones, quedarse tranquilo. Al estar tranquilo, es Dios quien encamina todo a su cauce. A mis hijas las amo, y no me freno al decirlo como acá lo hice. Nunca me gustaron los escándalos ni los aplaudo, esto ya es capítulo cerrado. Hay que poner altos a todo lo que nos perjudica e intoxique en la vida”. Image zoom Lilibeth Morillo/Instagram Mientras que Lili Estefan aseguró en El Gordo y La Flaca que, pese a que amaba al ídolo de la música, no estaba de acuerdo con esta postura, su compatriota Alicia Machado dejó un mensaje solidario bajo el post del intérprete de Pavo Real. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Alicia Machado/Instagram “¡Apreciado José Luís!”, comenzó la Miss Universo. “Este es el mundo obscuro de lo que significa estar a merced de la opinión pública. Es muy doloroso estar en esta posición, porque en ocasiones nos dicen algo de nosotros que no nos gusta o estamos equivocados y es allí donde la trillada frase “soy humilde” toma todo su valor”, aseguró quien hace días ofreció un divertido discurso cargado de sentido común a todos esos seguidores que le llaman vieja. “Y mientras frente a millones de personas que también alaban nuestro trabajo, toca pedir una disculpa o simplemente poner una sonrisa para poder perdonar o simplemente, continuar”, sentenció. “Bendiciones”, dijo enviándole un besito de emoji. Su comentario en el feed del cantante cuenta con cientos de me gusta.

