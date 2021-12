¡Alicia Machado reacciona palabras Gaby Spanic, quien dijo que ella no se mete en la cama con cualquiera! La opinión al respecto de la ganadora de La casa de los famosos no dejó a nadie indiferente... Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alicia Machado se coronó ganadora de La Casa de los Famosos, encontró el amor junto Roberto Romano y perdió a una amiga: los encontronazos entre ella y Gaby Spanic protagonizaron más de un titular. Pero unas fuertes declaraciones de la última en las que aseguró que ella no se metía en la cama con cualquiera durante un reality show, hicieron que todos los ojos se volvieran a la Machado que ahora responde con su natural desparpajo, haciendo reír a los que la escucharon reaccionar a los comentarios de su examiga. En unas declaraciones tomadas por Suelta la sopa, Gaby Spanic aseguró que ella era una dama y no vivió un romance en La casa de los famosos por respeto a su hijo: "De mi parte no, porque yo no soy mujer así. Tengo un hijo precioso que se siente orgulloso de su mamá y no, yo digo que esas cosas se hacen en privado. Yo nunca he entrado en un reality show, es primera vez, y tampoco tengo fama por meterme en la cama con cualquier persona en un reality show". "No, porque es aburrida", respondió Alicia Machado al ser preguntada por su opinión al respecto. "A lo mejor si lo hubiera hecho, se la hubiera pasado mejor", aclaró con la naturalidad que la define frente a la cámara. Gaby Spanic y Alicia Machado Gaby Spanic y Alicia Machado | Credit: TELEMUNDO (x2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los fans de la venezolana aplaudieron la respuesta de la ganadora de La casa de los famosos: "jajaja, me encantó cómo contestó, por eso fue que ganó, por ser auténtica, sin miedo al qué dirán los demás, una persona real", escribió una persona bajo el post con al noticia de Suelta la sopa; "Por eso queremos a Alicia, porque anda sin rodeos y lo dice como va", comentó alguien más. Gaby Spanic Gaby Spanic | Credit: Instagram Alicia Machado; Mezcalent Alicia Machado, que con anterioridad defendió a Julián Gil y acusó de "bajeza" el que Marjorie de Sousa no le dejara ver a su hijo, celebró ayer su 45 cumpleaños, donde su hija se robó todas las miradas al aparecer lindísima como toda una señorita.

