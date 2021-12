Alicia Machado se desnuda y presume su delantera perfecta: "¡Cuando sin motivo te sientes hermosa!" ¡Y tan hermosa! La venezolana disparó la temperatura con esta imagen casi al desnudo que muestra su impresionante belleza física y su bienestar personal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que saliera de La casa de los famosos como la ganadora absoluta, no solo del premio sino también del corazón de los espectadores, Alicia Machado atraviesa una de las mejores etapas de su vida. Tal y como ella misma ha confesado, se siente más plena y se ama más que nunca, además de lucir espectacular físicamente. Eso de que estar bien por dentro se refleja por fuera aplica a la perfección para la venezolana. Así, natural y espontánea como es ella, quiso dejarlo saber con una imagen que ha provocado cortocircuitos en las redes sociales. ¡Con toda la razón! La también actriz mostró con una elegancia extrema y muy buen gusto parte de sus senos y de su escultural figura. "¡Cuando sin motivo ni razón te sientes hermosa! Buenas noches a mis amores, ¡mis maliciosos! Mi energía continúa en el renacer que viene con cumplir un año más o un año menos para dejar atrás lo que te aletargaba. Happy birthday to me", escribió. El pasado 6 de diciembre, Alicia cumplía 45 años en mejor forma física y anímica que nunca, una celebración que sigue prolongando días después, esta vez en República Dominicana, donde se encuentra trabajando sin parar. A su lado, su fiel compañera y gran amor de su vida, su hija Dinorah, quien ha heredado la belleza y la hermosa sonrisa de su mamá. "Listas para disfrutar y trabajar, mi mejor compañera de aventuras, mi hija linda", presumía en esta imagen desde Casa de Campo. Alicia Machado Alicia Machado | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alicia cierra un año lleno de éxitos profesionales y personales, un trampolín que le lleva a un 2022 prometedor y lleno de cosas bonitas. ¡Felicidades!

