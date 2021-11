Alicia Machado presume su árbol de Navidad junto a su amor Roberto Romano ¡y saltan chispas! Su paso por La casa de los famosos no solo le ha hecho ganar un maletín, sino también una relación de lo más cómplice. Así recibió la venezolana a su galán. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alicia Machado cierra un año en uno de los mejores momentos de su vida. Ha ganado La casa de los famosos, luce espectacular y su corazón está de lo más contento e ilusionado con el que fuera uno de sus compañeros de reality, Roberto Romano. Con la Navidad a la vuelta de la esquina, son muchas las celebridades que muestran cómo les ha quedado su casa con los adornos propios de estas señaladas fechas. La venezolana hizo lo propio al enseñar su espectacular árbol de Navidad rosado. Ilusionada como una niña, la exMiss Universo aseguró que nunca había tenido un arbolito así. Entre risas, alegría y nervios bonitos, Alicia también presumió de otra visita especial en su casa: la de su chico, al que recibía con los brazos abiertos en Miami. "¡Llegó la Navidad a mi casa! ¡Miren qué bello mi arbolito! ¡Mi arbolito, mi arbolito, mi arbolito!", dijo emocionada mientras se aproximaba a Roberto. Está claro que además del impresionante adorno de la sala, a Alicia le hacía especial ilusión tener a su enamorado con ella. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La modelo y actriz ha defendido a capa y espada lo suyo con él en Suelta la sopa, dure lo que dure y piensen lo que piensen los demás. Este momento es suyo y va vivirlo al máximo sin permitir que nadie le agüe la fiesta. Su salida victoriosa del reality de Telemundo demuestra el cariño y admiración que despierta en el público, más allá de sus momentos más polémicos. La feliz mamá de Dinorah se abrió en canal durante su participación, fue ella misma y no tuvo pelos en la lengua. Y eso se le premió. Alicia Machado Credit: Cortesía Luis Reyes @luisreyes_foto Mucho más delgada, sonriente y feliz, Alicia planea vivir al máximo un Día de Acción de Gracias y una Navidad en la que el amor, en todas sus formas, sea el gran protagonista. ¡Felicidades nuevamente!

