Alicia Machado prefiere que le admiren el trasero que la inteligencia La venezolana reaccionó a las supuestas nuevas exigencias del certamen de belleza Miss Universo, en el que fue coronada reina en 1996 a los 20 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alicia Machado no se quedó callada y tras el controversial triunfo de R'Bonney Gabriel como la nueva Miss Universo, la venezolana criticó las nuevas exigencias del concurso de belleza. Machado, quien recibió la corona en 1996, se quejó abiertamente con sus seguidores sobre "las fallas" del certamen. Criticó que las concursantes se enfocaran en hablar de sí mismas y no del país que representan, debido a la preparación académica que deben demostrar como requisito indispensable para formar parte del concurso de belleza. "Vi muchas fallas en el certamen, hay un discurso feminista de empoderamiento femenino que ya chole, como dicen en México, ya chole", dijo molesta durante una transmisión en vivo. "Yo vi a todas esas chiquitas concursando, muchachitas tan jóvenes y tú las ves, que tengo esta carrera, que hablo siete idiomas, tres títulos universitarios, ¿en qué tiempo hicieron tantas cosas?... Van a representar a su país, no a sí mismas. Me faltó que hablaran de su país. Eso faltó. Ahora todo el mundo de psicoanálisis, sé flaca, haz dinero". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alicia Machado Alicia Machado | Credit: Mezcalent La exreina de belleza no ocultó su enfado ante la presión académica que viven las participantes y aseguró que prefiere ser admirada por sus curvas que por su inteligencia. "La presión que hay ahorita para convertirnos en eruditos, entonces esas bellísimas, preciosísimas, cultísimas, talentosísimas, pero solas, solas. Ya a los hombres les da miedo siquiera hacer un piropito en la calle: 'Ay, qué bonitas tus piernas'", expresó. "Yo prefiero que me digan que bonitas nalgas tengo, que bonitas piernas tengo, un hombre bien bello que me diga 'qué guapa estás Machado', que me diga 'qué inteligente eres Machado'. No señores, seamos realistas". Además, cuestionó el significado del empoderamiento femenino al mismo tiempo que defendió a los hombres. "El ser mujer y empoderarte, y la igualdad, y la madre, ya está el tema agobiado. Estamos hablando constantemente de la igualdad de la mujer y que no nos sexualicen y materialicen y ahora salen y nos comparan con un reloj, carro, taza, tampoco la igualdad de la mujer es pisotear a un hombre", destacó.

