¡Alicia Machado muestra qué compró con el dinero que ganó en La casa de los famosos! En una entrevista a corazón abierto con Rodner Figueroa, la venezolana contó y enseñó al público qué adquirió con el premio recibido en el reality. Cumplió su palabra... Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lo tenía clarísimo. Si ganaba La casa de los famosos, Alicia Machado cumpliría uno de los grandes sueños de su vida. Algo que, para ella, es justicia pura y dura. ¡Dicho y hecho! La hermosa venezolana, siempre fiel a su palabra, ha hecho realidad un anhelo que llevaba años persiguiendo y que este premio le ha dado la oportunidad de por fin materializar. En una honesta entrevista con su amigo y compatriota Rodner Figueroa para el programa Al rojo vivo, la que fuera la mujer más bella del universo contó y mostró en qué dos cosas ha invertido esas ganancias. Ya lo dijo al salir del reality, si lo ganaba ese dinero iba directo a una casa. Pero no para ella, sino para el otro gran amor de su vida, su salvadora, su mami. "Me siento bendecida, ella está muy feliz. Pero es que mi mamá es una niña grande, es una mujer mágica, mi mamá es algo maravilloso, no sería quien soy si no fuera por ella, ella está feliz, pronto va a regresar, no conoce todavía su casa, gracias a ella gané este programa, si no me hubiera cuidado a Dinorah", expresó con un gran brillo en sus ojos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El lugar, tal y como muestran las imágenes, es espléndido y con unas vistas majestuosas. Alicia lo dijo y así lo hizo. Como también lo de comprarse unos cuantos pares de zapatos, uno de sus complementos favoritos. Alicia Machado Alicia Machado | Credit: IG/Alicia Machado "Sí, sí, me compré zapatos con el premio. Le dije, 'mamá, el depa pero me voy a comprar mis zapatos", bromeó traviesa. Dos adquisiciones de lo más merecidas que se ha ganado a pulso en un show en el que lo dio todo. Y aunque a día de hoy, después de tanto tiempo metida en una casa y sin comunicación, sigue adaptándose a su nueva realidad, lo cierto es que tiene claro hacia dónde ir y qué le hace feliz. Su familia, número uno, pero también su trabajo y su público, ese que la apoya incondicionalmente y que espera con ganas poder disfrutar de su nuevo espectáculo en la tarima, Yo sí soy arrecha. Se trata una obra de teatro que se estrena el 29 de enero en Houston y que recorre las luces y las sombras de una mujer exitosa. Un guion muy retador para Alicia como actriz por todo lo que narra y que seguro será un nuevo éxito en su vida. ¡Felicidades!

