¡Qué triste! ¡Hermano menor de Alicia Machado aparece muerto en Venezuela! “Esta noche es muy obscura”, escribió la ex Miss Universo al conocer la noticia de que su hermano menor había sido asesinado en su país de origen. "Estoy muy triste, con un sentimiento imposible de describir". Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Alicia Machado ha recibido un fuerte golpe antes de terminar este difícil año: hoy llora la muerte de su hermano menor. Los restos de Arturito Jr., quien llevaba desaparecido un año, han sido encontrados en Venezuela y se ha confirmado que fue asesinado. Hay que recordar que, hace ahora apenas año y medio, la artista perdió también a su papá, Arturo Machado, a quien se encontraba muy unida. Image zoom Credit: Alicia Machado/Instagram Orando a la luz de las velas bajo la imagen de la Virgencita de Guadalupe, así fue como la bella venezolana dio a conocer este fin de semana la triste noticia: “Esta noche es muy obscura para toda mi familia machado ✝ Estoy muy triste y con un sentimiento imposible de describir, pero me asesinaron a un hermano”, escribió con el corazón roto. Hermano de padre, envió unas palabras muy sentidas a la mamá del fallecido: “Mis más profundas condolencias desde lo más profundo de mi corazón a su mamá. Lo Siento mucho, Belkis”, expresó. “Mi hermano estuvo desaparecido casi un año y lamentablemente nos informaron que aparecieron sus restos”, informó. “No tengo más que pedirles a ustedes y a mis familiares que oren por él, Arturito Jr. Machado Zambrano, mi amor lindo, que en paz descanse”. “Ahora estás con papá, mi amor. Tu hermana mayor, te llevaré presente siempre en mi corazón con el más sincero amor de hermanos. Estamos de luto ✝ Los Amo a todos y los extraño siempre”, finalizó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Muchas personas quisieron darle el pésame, entre ellos, Patricia Manterola, David Zepeda, Viviana Gibelli, Inés Gómez Mont, Aylín Mujica y muchas más celebridades quisieron enviarle palabras de afecto y consuelo. Fuerte y guerrera como es ella, después de haber batallado ya en muchos campos, agradeció a todos tantas muestras de cariño: “¡Agradecida de despertar con salud y tantas palabras de amor y consuelo!”, dijo por la mañana. “Ser emocionalmente fuerte es una habilidad que de tanta destreza se convierte en un estilo de vida. Pensar en lo que debió haber sido es lo que nos llena de dolor y odio”, escribió al recordar a su hermano. Descanse en paz.

