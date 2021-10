Alicia Machado en boca de todos tras arremeter contra Marjorie de Sousa por su trato a Julián Gil Desde La casa de los famosos la exMiss Universo ha vuelto a dar de qué hablar, esta vez por sus fuertes declaraciones contra la actriz, a quien no deja nada bien. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es una de la favoritas de La casa de los famosos, el reality de Telemundo que está dando mucho de qué hablar. De sus 16 participantes es Alicia Machado quien más contenido, bueno y polémico, está dando a la audiencia. Hace unos días opinaba sin pelos en la lengua de la extrema delgadez de su compatriota Gaby Espino, y ahora es Marjorie de Sousa de quien ha expresado su opinión sin ningún tipo de cortapisas. La exMiss Universo no entiende porqué el mal rollo con el padre de su hijo, Julián Gil, sigue tantos años después impidiendo una buen relación entre el pequeño y el artista. "No le puedes quitar a un hijo el derecho de tener a su papá así el papá sea lo que sea", arrancó su fuerte relato. Alicia dio detalles del porqué de ese impedimento para que vea al chiquitín sin pensar en las consecuencias que esas palabras pueden llegar a tener. Por el contrario, expresó su abierta opinión sin miedo a lo que se pueda generar. "La bajeza más grande que puede cometer una mujer es querer dañar a un hombre o tener a un hombre a cambio de un hijo. Eso es una bajeza", dijo contundente. En esta conversación en el jardín de la casa, Alicia se puso como ejemplo y aseguró que jamás sería capaz de hacer algo así. "En mi vida pondría yo a mi hija en esas circunstancias... No puede ser que tu egolatría y tu pedo te enferme de esa forma porque eso es lo que ella tiene, no tiene nada más, total igual me detesta", concluyó sobre el tema. alicia machado, Julian Gil, Marjorie de Sousa Credit: Jon Kopaloff/FilmMagic; Marc Serota/LatinContent/Getty Images; Amanda Edwards/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras muchos critican esta manera de decir las cosas de la venezolana, otros muchos apoyan su transparencia y claridad a la hora de explicar lo que siente. Precisamente ese carácter fuerte y directo es el que parece que la mantiene dentro del reality donde se ha alzado como una de las posibles ganadoras. El conflicto entre Alicia y Marjorie viene de atrás. Ya en el pasado la modelo criticó la actitud de la actriz de La desalmada para con su ex y la forma en que estaba manejando el asunto con su hijo. "Cuando la vida de los demás sea un ejemplo; en este caso ella [Alicia Machado] sea un ejemplo para nosotros, pues yo le daré las gracias por su consejo", expresó en su momento. El hacha de guerra se ha vuelto a desenterrar, al menos por parte de la concursante, y no parece que las cosas tengan solución.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Alicia Machado en boca de todos tras arremeter contra Marjorie de Sousa por su trato a Julián Gil

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.