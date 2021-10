"Era un perro". ¡Impactantes confesiones de Alicia Machado acerca de su noviazgo con Pablo Montero! Ella tenía 26 años: “Eramos novios pero yo me portaba bien y él muy mal, andaba de ranchero del año y era un perro". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de aparecer muy romántica junto al actor de El señor de los cielos Roberto Romano, Alicia Machado y Pablo Montero se mostraron de lo más cariñosos, besos incluidos, en el show de televisión La casa de los famosos. Allí, entre abrazos y carantoñas, los actores conversaron de lo más relajado. "¿Tú y yo, qué?", preguntó Montero. "Nada", respondió la Machado. "Se está acordando de como hace diecisiete años", reveló divertida la venezolana a sus compañeros, refiriéndose al cantante mexicano. "Éramos novios, en serio, lo que pasa es que yo me portaba súper bien y él muy mal…", recordó riendo. Alicia Machado Pablo Montero Credit: IG Suelta la sopa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo tenía 24 años y este andaba en su pinch- pedo del ranchero del año y era un perro", reveló de frente y sin pelos en la lengua, al más puro estilo Alicia Machado. "Como le dije ahorita, si me hubieras cuidado, otro gallo cantaría… Ahora la p- soy yo", bromeó divertida. Alicia Machado Pablo Montero Credit: IG Suelta la sopa El breve romance que vivió con Roberto Romano terminó en lágrimas. El actor mexicano se mostró dolido después que la actriz venezolana cuestionara su lealtad y se mostrara celosa de otras mujeres: "No puedo ofrecerte nada más. Yo dejó algo pendiente allá afuera que jamás se concluyó porque fue muy corto el tiempo", le dijo Romano sobre otra relación sentimental que había dejado fuera de La casa de los famosos. "Me duele todo esto", añadió llorando. "Lo único que he intentado es hacer las cosas bien". Alicia Machado y Roberto Romano Roberto Romano y Alicia Machado | Credit: Telemundo Recientemente, Alicia Machado se mostró vulnerable con la cantante mexicana Cristina Eustace, a quien confesó entre lágrimas: "Yo tengo un año y medio con una depresión que no sé ni cómo estoy saliendo de ella. Yo no tomo nada para eso. Sí estoy en terapia y no se controla. Las enfermedades de la mente son como un cáncer. Yo quiero ser esposa, yo quiero vivir eso. Yo me quisiera casar. He sido madre soltera con muchas dificultades", afirmó con el corazón en la mano.

