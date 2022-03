Alicia Machado se baja las leggins y se deja ver en tanga ¡A sus 45 años Alicia Machado sigue luciendo una figura espectacular! La exreina de belleza fue muy halagada por sus seguidores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡A sus 45 años Alicia Machado sigue luciendo una figura espectacular! Pero el cuerpazo que ahora presume ha sido resultado del esfuerzo y la constancia en el gimnasio a lo largo de todos estos años, como bien saben quienes la siguen de cerca. Ahora la exreina de belleza venezolana impactó a sus fans al mostrar nada más y nada menos que "un filito", cuando se bajó sus leggins y se le vio la tanga que llevaba puesta. Machado compartió un video en Instagram donde se está untando gel en el abdomen y anuncia a todos que está de regreso a los entrenamientos. Cuando los fans vieron el "filito" que les mostró, y el increíble abdomen que ostenta la presentadora y actriz, no pudieron más que reaccionar con admiración. Toque festivo rojo pasión Credit: Instagram "Qué cuerpazo el de esta mujer y natural"; "meta del 2022 el cuerpazo de la Machado"; "ese si es un cuerpo muy cuidado mi Alicia, te ves espectacular"; "no creo que fuera necesario bajarse tanto el pantalón por detrás"; "woooow te ves guapisima ❤️🔥❤️🔥❤️", le dijeron. El pasado mes de febrero la venezolana anunció que se practicará una intervención en el rostro con el cirujano plástico mexicana Luigi Gil. "Acabo de perder casi doce kilos, que perdí estando en un show de televisión. Y ahora, uno ya no está tan joven como quisiera", dijo al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Bueno, vengo a ver que me hace Luigi. Quiero hacerme un refrescamiento facial, para verme de la cara más joven porque de cuerpo me siento bastante bien". alicia machado, look del dia Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A finales del pasado año Machado recurrió a sus redes sociales para mostrar su nueva figura tras haber perdido 25 libras, gracias a una dieta que hizo en 13 semanas.

