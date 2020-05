Alicia Machado explota: insulta a defensores de Francisca Lachapel por posponer su boda La venezolana respondió con improperios a algunos usuarios de las redes sociales que defendieron la decisión de la presentadora dominicana de cambiar la fecha de su boda. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La ex Miss Universo Alicia Machado explotó y sin ningún tipo de filtro respondió a usuarios de las redes sociales que defendieron la decisión de Francisca Lachapel de posponer su boda por la pandemia del coronavirus. La reina de belleza venezolana comentó en el Instagram de la cadena de Univisión que no había razón para cambiar la fecha de las nupcias y que siempre se puede hacer una ceremonia íntima, hasta en el set de grabación, con un notarios y los más cercanos amigos. Además, opinó que muchos hombres usarán la COVID-19 para no cumplir con su compromiso de casarse. Image zoom Aunque algunos se mostraron de acuerdo con la opinión de Machado, otros no lo tomaron muy bien y hasta le llamaron venenosa. Machado no se quedó callada y respondió con duros insultos. Image zoom Image zoom Univision / Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La foto original fue compartida en la cuenta del canal de televisión en referencia a Lachapel quien se vistió de novia para uno de los segmentos del programa Despierta América en el que se emocionó al hablar de su boda con su prometido, el empresario Francesco Zampogna. “Gracias de verdad a todos porque yo no tenía planeado salir así, en verdad faltaban semanitas para que yo me casara es la verdad y obviamente por todo lo de la pandemia cambió, tuve que poner en pausa todo, tuvimos que cancelar boletos, pasajes y muchas ilusiones quedaron guardaditas pero bueno Dios tiene un momento perfecto para todas las cosas”, dijo la dominicana en el programa. “Esto de verdad me alegra porque cuando uno planea su boda es todo como un proyecto y ahora esto de la pandemia tener que aplazarla sí duele un poquito, pero estas cosas te hacen sentir muy bien”, agregó. Aún no sabemos cuándo ni dónde se llevará a cabo la boda de la presentadora de televisión con su prometido, pero ella no está sola. Un sin número de parejas de famosos han tenido que posponer sus nupcias por la pandemia del coronavirus que azota al mundo. Aunque se desconoce en qué lugar será, nos gustaría saber ¿qué piensas tu de cuál es la ciudad perfecta para vestirse de blanco y decir "sí quiero" a tu amado? ¡Vota por tu favorito! Algo salió mal. Un error a ocurrido y su entrada no fue enviada. Por favor, inténtelo de nuevo Close

