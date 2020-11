Close

¡Alicia Machado arremete contra Melania Trump! "Inútil, apática, insensible..." ¡Qué fuerte! La venezolana habló de la primera dama de los Estados Unidos y le dijo de todo, menos bonita. ¿Se pasó? Estas fueron sus polémicas declaraciones. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En un año en el que los Estados Unidos ha celebrado nuevas elecciones a su presidencia y que la derrota de Donald Trump da paso a su sucesor, Joe Biden, los resultados han demostrado que este es un país dividido radicalmente en dos. Alicia Machado siempre ha dejado claras sus opiniones al respecto y a dos meses de que la actual primera dama, Melania Trump, deje la Casa Blanca, ha realizado unas polémicas declaraciones sin medirse: “La primera dama más elegantemente inútil y apática que jamás hemos tenido”, escribió sin cortarse lo más mínimo en sus redes. “Ya podrá consentir a su esposo en el calor del hogar, pero bien lejos de aquí”, sentenció. Image zoom Credit: IG Melania Trump IG Alicia Machado Los usuarios de las redes no tardaron en explotar: “¡qué falta de respeto!”; “Alicia, más respeto”; “calladita te ves más bonita”, fueron algunos de los comentarios que recibió la Miss Universo, quien no tardó en contestar, incluso desde el muro de Suelta la sopa: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Pues sí, un cargo tan importante para haber podido ayudar a quienes más lo necesitan… Inútil apática e insensible”, reconfirmó sin tapujos. Image zoom Credit: Instagram / Alicia Machado “El altruismo no se hizo para todos, se debe tener alma en el cuerpo y su destacado paseo por las jaulas de niños indocumentados con su barata chamarra donde dejó claro su cero interés por el prójimo… Pero ¿qué se podía esperar?”, continuó. Image zoom Credit: Mezcalent “La libertad de expresión es gratis” comentó, cero arrepentida. “Viva la democracia. Vendrán grandes mujeres a la Casa Blanca”. Alicia Machado es conocida por decir lo que piensa tal cual lo piensa y esta ocasión no iba a ser diferente… Ya lo dice el refrán: Genio y figura, hasta la sepultura. ¿Crees que fue demasiado lejos?

