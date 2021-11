¡Alicia Machado comparte impactante noticia y así reaccionó Roberto Romano! Julián Gil, Colate, no fueron los únicos hombres que celebraron esta nueva aventura de la bella venezolana. ¡Aquí los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de declararse ganadora de La Casa de los Famosos, Alicia Machado está pletórica, disfrutando de una nueva etapa en su vida y luciendo más esbelta que nunca con una delgadez que no pasó inadvertida en sus redes. Ahora también presume que el amor y la Navidad llegaron a su casa, dejándose ver con Roberto Romano, uno de sus compañeros del reality. La mamá de Dinorah compartió hoy su enorme felicidad por el maravilloso momento que está viviendo no solo físicamente, también en lo emocional y lo laboral. Con un sexy retrato, en el que portaba un traje de pantalón blanco sin camisa debajo, luciendo su espectacular nueva figura con la melena al aire quiso gritar a los cuatro vientos su agradecimiento: "AGRADECIDA, así me siento. Querida, amada y valorada. ¡Gracias por ayudarme a construir una nueva versión de mi misma!" escribió. Después de anunciar las fechas de sus próximos encuentros de meet and greet, reveló: "tendremos grandes noticias que compartirles antes de cerrar el año en al ámbito profesional. Ya estamos trabajando en el lanzamiento de mi web oficial con mi perfume, mi paleta de maquillaje y mil cosas más. En enero, el esperado estreno de mi monólogo. LOS AMO", finalizó. Roberto Romano no tardó en compartir un smiley bajo el post con ojos de enamorado, pero otras celebridades también celebraron los triunfos de la Miss Universo: Karyme Lozano, Julián Gil, Colate y muchos más quisieron acompañar a la venezolana en su renacer. Alicia Machado Alicia Machado, participante de La casa de los famosos | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Romano, por su parte, también compartió un post con una foto tomada por Alicia Machado, feliz y agradecido por el momento que está viviendo: "Estoy muy contento por estos cambios en mi vida", reconoció, y le dio los créditos de su foto a su compañera de reality junto a un corazón rojo. Sin importar los polémicos momentos vividos en el pasado, la pareja avanza ahora con los ojos puestos en el futuro. ¡Suerte y muchos éxitos!

