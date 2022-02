Alicia Machado revela que su hija le pidió implantes de seno como regalo de 15 años Para Alicia Machado la petición de su hija Dinorah resultó inesperada y sorpresiva. La actriz revela cuál fue su reacción. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La única hija de Alicia Machado, Dinorah, sorprendió a su famosa madre tras hacerle un pedido de cumpleaños que la desconcertó. La jovencita le solicitó a la exMiss Universo que de regalo de 15 años le pagara una cirugía estética para agrandarse el busto a través de implantes mamarios. La actriz revela cuál fue su reacción ante esta polémica situación. "Lo hemos hablado; incluso, tuvimos una conversación, casualmente, hace un par de noches, mi hija y yo, donde estábamos en un momento muy personal, y se estaba quejando porque es muy flaquita y muy menudita, y le dije 'pero, mami mira tú vas a crecer, yo era así a tu edad; te va a salir de todo'. [La chica respondió] 'mami tú me pondrías las chichis a los 15 años'; porque ya van a venir sus 15 años", relató Machado al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). y le dije 'no'. 'Bajo mi techo y seas menor de edad no'. Primero debe quererse ella y aceptarse". La modelo de origen venezolano dejó claro que su hija debe gustarse antes de tomar una decisión de ese tipo. "Cuando ella se vea al espejo y se sienta bella sin nada, entonces ahí se puede hacer lo que ella quiera", advirtió. Alicia Machado e hija Credit: Alicia Machado Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alicia Machado confesó que sufrió desórdenes alimenticios por verse bien; por ello, quiere evitar que su hija pase por situaciones como las suyas. "Fui una niña que tuve muchos problemas. Fui enferma de bulimia y anorexia casi seis años; tuve trastornos de identidad. Tuve muchos problemas de autoestima y eso también me enseñó a ser fuerte, a quererme, a sentirme a gusto con mi físico, con mi belleza", confesó. "La belleza es una carrera para toda la vida. Por lo menos en mi caso, desde muy jovencita he estado expuesta a que me critiquen, a que me juzguen", agregó. "Estoy en un ambiente en que me quieren guapa, sexy y mis fans a sí me conocen y es una presión fuerte para uno como figura pública".

