¡Hija de Alicia Machado deslumbra con su belleza y se roba todas las miradas! La adolescente causó sensación en un video con su mamá en su viaje a Roma. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El fin de año de Alicia Machado ha sido como soñaba: en Roma y junto a su amada familia. A su lado siempre, su mami y su hija, Dinorah, con quienes paseó por las impresionantes calles de la bella ciudad desde donde mostró videos a sus seguidores. La joven llamó la atención de los seguidores de la venezolana por su belleza y su manera de mostrarse ante las cámaras. Siempre sonriente y sin ganas de protagonismo, la adolescente se robó todas las miradas y los piropos. Para muchos, el parecido entre madre e hija es indiscutible. Alicia Machado Alicia Machado | Credit: IG/Alicia Machado Ambas caminaron por la capital italiana con una enorme sonrisa en su rostro. El ajetreo profesional de Alicia no siempre les permite tener tiempo de calidad, así que este viaje ha sido para disfrutarse y dedicarse la una a la otra. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hermosa tu hija", "Qué belleza que es Dinorah", "Lindas las Machado", "Cada día más hermosa", "Bella tu hija", "Linda como la mamá", escribieron tan solo algunos fans. Madre, hija y abuelita han pasado una Navidad muy especial ya que pudieron reunirse con el hermano de Alicia, quien llegó a tiempo para estar con ellas en la Nochebuena. Desde su arbolito, posaron felices de poder estar juntos por fin. Poco después, viajaron a Roma para decir adiós al 2022 y allí, además de turistear por sus icónicos barrios, han podido despedir al Papa emérito, Benedicto XVI, quien fallecía el pasado fin de semana.

