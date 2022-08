Alicia Machado habla sobre el secuestro de su hermano La fuerte experiencia que vivió la familia de Alicia Machado tras el rapto de su hermano, fue narrado por la exreina de belleza. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Alicia Machado es reconocida por su carrera profesional y haber ganado el concurso de Miss Universo, también ha tenido fuertes experiencias a lo largo de su vida. Ahora, abre su corazón y revela lo que le ocurrió a su hermano, quien fue secuestrado por casi un año y encontrado muerto tiempo después. "Mi papá se casa [por segunda vez] y tengo otros tres hermanos. A uno de ellos falleció; lo asesinaron en Venezuela, la delincuencia y la situación tan deplorable en la que está mi país", relató Machado con Yordi Rosado (YouTube). "Estuvo desaparecido 11 meses y apareció el año pasado". La exreina de belleza explicó a detalle lo que ocurrió con su familiar, con quien llevaba una muy buena relación. "Lo secuestraron un 22 de diciembre saliendo de su casa para comprar hallacas, que es un platillo venezolano de Navidad, y apareció su cuerpo en una fosa común el 20 de noviembre del año siguiente", explicó. "Eso ha sido algo bien difícil para nosotros", agregó. "Él era muy especial para mí. Bueno, a mí me mantuvieron un poco alejada del caso por obvias razones porque yo a Venezuela no voy y no pienso ir, y me mantuvieron alejada por la misma condición de ser alguien famoso y era poco lo que sabía de cómo se estaba llevando el caso. Mi hermano mayor era el que estaba más al tanto de lo que pasaba. Mi papá acababa de fallecer". Alicia Machado Alicia Machado | Credit: ARMimage/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alicia Machado dejó claro que fue un asunto de la inseguridad que se vive en su país natal, nada más. Aparentemente, lo qué pasó con él tuvo que ver con la herencia de papá y con esas cosas. Así están nuestros países, así está Latinoamérica. La inseguridad, la delincuencia; no hubo ninguna otra razón", aclaró. "Por siempre, cuando pasan estas cosas a los famosos, empiezan la gente a especular porque uno es famoso, no. Algo que le puede pasar a cualquier otra familia".

