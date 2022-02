Entre lágrimas, Alicia Machado habla como nunca del padre de su hija Dinorah Alicia Machado habló sobre el padre de su hija Dinorah y cómo la niña se ha visto afectada por la publicación de un libro. "Mi hija estas últimas semanas ha estado bastante deprimida", confiesa la actriz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Entre lágrimas, Alicia Machado habló en Despierta América (Univision) sobre el padre de su hija Dinorah. El libro Emma, y las otras señoras del narco, de la periodista Anabel Hernández, alega que el padre de la niña es el narcotraficante José Gerardo Álvarez-Vázquez, mejor conocido como 'El Indio', quien fue encarcelado en el 2010. Si bien Machado no ha revelado la identidad del padre de Dinorah, asegura que la adolescente se ha visto afectada por la publicación de este libro. Desde que nació su hija en el 2008, Machado la ha criado como madre soltera y ha dicho que ser madre es su prioridad. "Mi hija es profundamente sabia, yo le agradezco a Dios que me haya mandado una hija como Dinorah, ella ha crecido en esto, ella hoy en día es la que me dice: 'Ay mamá, por favor, yo sé cómo son las cosas'", dijo en entrevista con Karla Martínez. La actriz habló como nunca antes de este tema. "Voy a aprovechar de decirlo para que me escuche el papá de mi hija. Yo quiero que sepan que mi hija estas últimas dos o tres semanas ha estado bastante deprimida a causa del libro, que cuenta una cantidad de difamaciones de todo el mundo, y ella ha estado un poco triste, pero con una madurez y con una fortaleza de decirme: 'Amo a mi papá por sobre todas las cosas del mundo'", dijo Machado, visiblemente emocionada. La ganadora del reality show La casa de los famosos de Telemundo añadió que Dinorah tiene una buena relación con su familia paterna y viajó a California a ver a sus medias hermanas. "Ella recientemente estuvo con sus hermanas en California, porque tiene sus hermanas y ella tiene una familia paterna que la ama y la adora, y la mandé para allá unos días para que pasara con ellos. Ella me abrazó y me dijo: 'Mamá, yo sé todo lo que has hecho durante mis 13 años para protegerme de una historia que no es ni tuya, ni mía y no me importa, yo amo a mi papá, lo adoro'", dijo la estrella venezolana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alicia Machado Credit: Rich Fury/Getty Images Además la ex Miss Universo aseguró que seguirá protegiendo a su hija de los comentarios negativos. "Él adora a su hija, la ama, ha sufrido muchísimo el no poder estar con ella. Para mí no ha sido fácil protegerla de todo, he tenido que protegerla como una leona", afirmó. "Así que las personas que intentan dañarnos o dañarlo a él por ese lado, le va a costar mucho trabajo porque yo voy a seguir protegiendo esa historia de amor, y esa hija que tengo maravillosa".

