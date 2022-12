Alicia Machado habla del lado oscuro de la fama tras ganar Miss Universo Con la sinceridad que la caracteriza, Alicia Machado da a conocer detalles íntimos de su vida, donde los excesos se convirtieron en algo habitual. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En 1996, Alicia Machado se convirtió en la ganadora de Miss Universo y su vida dio un giro completo que, además de la admiración mundial, tenía una serie de beneficios económicos y profesionales que la llevaron a tener una serie de excesos que incluían fiestas y diversiones al máximo. La actriz deja al descubierto la etapa oscura que vivió en aquella época. "Cuando tenía 18 años tenía casi un millón de dólares en mi cuenta bancaria, siendo la mujer más hermosa del mundo en Estados Unidos", mencionó al programa estadounidense de televisión ¡Siéntese quién pueda! (UniMás). "Fui cabrísima loca, desde los 17 como hasta los 25 años, candela con burundanga; era terrible". La famosa reveló que también probó algunas sustancias ilícitas y abusó del alcohol como parte de este tipo de vida. También, fue víctima de otro tipo de medicamentos para cuidad de su figura, debido a que fue duramente criticada por subir de peso. "Bueno, el perico [cocaína] nunca lo he probado, porque además tengo un tema con ese tipo de drogas; pero sí tuve temas de anfetaminas, pastillas para adelgazar, tuve una época en la que bebía mucho". Alicia Machado Alicia Machado | Credit: Alberto E. Tamargo/Sipa USA/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora, la modelo tiene 45 años y una hija; lo cual, le ha dado la madurez para manejarse personal y profesionalmente. Sin embargo, considera que no se debe juzgas a "esas muchachas" que, como ella, caen en dichos abusos o "aceptan ciertas cosas" porque provienen de hogares humildes y se deslumbran ante los lujos y la fama. "Sé cómo trabaja el diablo, el diablo trabaja por necesidad", concluyó. Alicia Machado Credit: Cortesía: We Love Entertainment Alicia Machado no descarta el matrimonio, aunque considera que "tener marido sería como la última pieza de lego", porque está satisfecha con todos los aspectos de su vida; que incluyen su faceta como madre de una adolescente.

