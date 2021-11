Alicia Machado es la ganadora de La Casa de los Famosos Manelyk González, Kelvin Rentería, Cristina Eustace y Pablo Montero disputaron la final del reality de Telemundo Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras 12 semanas La Casa de los Famosos llegó a su fin coronando a Alicia Machado como la ganadora del gran premio de $200.000.00. La exMiss Universo y actriz venezolana recibió más 40,586,129.00 millones de votos por parte del público. Con más de 61 millones de votos emitidos para elegir al ganador el popular reality de Telemundo finalmente concluyó y así quedaron el resto de los puestos: Manelyk González se quedó con el segundo lugar con 8,774,081.00 votos El oriundo de Dallas Kelvin Noe Rentería se quedó con el tercer puesto con 8, 419,382.00 votos Cristina Eustace se quedó con cuarto lugar con 3, 881,344.00 votos. Pablo Montero obtuvo el quinto lugar con 969,737.00 votos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

