La espectacular fiesta de cumpleaños de Alicia Machado ¡con cambio de look incluido! La venezolana cumplió 46 años y lo celebró por todo lo alto con un festejo en el que sorprendió con su nueva y sensual imagen. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 2022 ha sido un año repleto de trabajo y momentos significativos, algunos mejores que otros, para Alicia Machado. Y casi, casi lo cierra con broche de hora celebrando sus 46 años. La venezolana compartió con sus seguidores cómo festejó esta nueva etapa que empieza y aprovechó para mostrar su nuevo look. "Comenzó 'la reina de la fiesta de rosa'. Agradecida", escribió en sus redes. Rodeada de amigos en un lugar espectacular y con la música a todo volumen, la actriz celebró su vida con todas las ganas que se merece. Alicia Machado cumpleaños Alicia Machado celebra su 46 cumpleaños | Credit: (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images for CORE) Las imágenes muestran a un Alicia vestida de gala para la ocasión, con transparencias y brillantitos en un vestido con el que lucía radiante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, aprovechó este evento para presentar la nueva imagen de la que había dado un aperitivo en sus historias de Instagram mientras acudía a su estilista. "El nuevo look viene de camino", escribió. El resultado no dejó indiferente a nadie. La ganadora de la primera edición de La casa de los famosos volvió a tener el pelo largo gracias a unas extensiones. Su última imagen era la de una melena corta por encima del hombro, a la que ha dicho adiós, al menos de momento, para lucir una cabellera de leona. Entre los invitados, a parte de su mamá y seres más cercanos, también estuvieron Cristina Eustace y Rodrigo Guirao, entre otros. ¡Felicidades!

