¡Alicia Machado dispara la temperatura con este apuesto famoso! La actriz y conductora se dejó ver de lo más contenta con este conocido galán. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alicia Machado atraviesa uno de sus mejores momentos, tanto en lo profesional como en lo personal. Como mujer tiene claro qué quiere y qué no, y así mismo lo ha confesado abiertamente en sus directos con sus fieles seguidores. Pasárselo bien y disfrutar de la vida está en la lista de sus prioridades, además de cuidar y consentir a sus seres queridos. Este fin de semana, la conductora y actriz compartía un divertido video que puso en alerta a los usuarios en las redes. En él se dejaba ver de lo más contenta y sonriente junto a un apuesto famoso con quien se lo estaba pasando de maravilla. Juguetona y coqueta, Alicia se dejó dar un pícaro beso en la mejilla que incendió las redes de inmediato. Alicia Machado Alicia Machado | Credit: (Photo by: Alexander Tamargo/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images) ¿Quién es el caballero con quien salió a comer y disfrutar de la vida? Se trata de Christian Estrada. Ambos compartieron en sus redes sociales los cómicos momentos que vivieron juntos durante su encuentro, primero en la piscina y luego en la cena durante la noche del sábado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿En qué estamos?", escribió con intriga la que fuera Miss Universo. Una frase que podría referirse a reunión de trabajo, proyectos o, simplemente, instantes bonitos entre buenos amigos. Alicia Machado Alicia Machado | Credit: IG/Alicia Machado Pero como suele pasar en estos casos, los comentarios y preguntas sobre el porqué de este encuentro con el ex de Frida Sofía se repitieron una y otra vez. Alicia no dio más pistas ni explicaciones y, simplemente, se mostró risueña y encantada de la vida.

