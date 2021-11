Alicia Machado enfurece contra Gaby Spanic y la manda a "buscar ayuda psicológica" La ex Miss Universo exclamó que su paisana le da "una profunda lástima" luego de descubrir su 'traición' en el reality La casa de los famosos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las chispas siguen saltando en La casa de los famosos. A horas de que se conozca al ganador del popular reality de Telemundo y de que sus cinco finalistas —Alicia Machado, Manelyk, Kelvin Rentería, Pablo Montero y Cristina Eustace- se confesaran sobre sus experiencias en el programa, surgen las polémicas declaraciones de la ex Miss Universo tras descubrir una 'traición' de su paisana Gaby Spanic. Spanic —quien fue eliminada del show hace un par de semanas— habría nominado desde la semana primera ronda de eliminaciones a Machado como su candidata para que saliera del show, cosa que fue revelada por medio de un video que presentó el anfitrión del programa, Hector Sandarti, a los finalistas. "Ay, es mi compañera y mi compatriota y la quiero mucho", expresó Spanic en dicho video. "Y siento que habla mucho y a la hora del té no hace nada. Un punto para Alicia". "Semana uno ¡qué bien!", se escucha a Machado comentar el escuchar las palabras de su compañera. "¡Qué fuerte!". El video prosigue revelando quiénes más nominaron a Machado para ser expulsada de La Casa de los famosos, pero ninguno se hizo objeto de la rabia de Machado como lo hizo Spanic quien en otro segmento del videoclip —correspondiente a la quinta semana del show— exclama: "Alicia me salió con una serie de groserías. No quería eliminarla pero bueno, dos puntos para ella por eso; [es] tan poco amable, tan inmadura". "Desde la primera semana me estuvo nominando, ¡qué tal!", exclamó Machado con rostro aparentemente imperturbable y cubierta por gruesas gafas de sol. Pero lo mejor vino después... Al terminar el clip Héctor Sandarti le cedió la palabra a una aún incrédula Machado para opinar sobre lo que había escuchado de parte de sus compañeros. Y ella no se cortó. "Los amo a todos mis compañeros que están aquí", exclamó la ex Miss Universo de 44 años. "Y en el caso de Gabriela Spanic que me da una profunda lástima . [Le deseo] que ojalá busque ayuda psicológica y que de verdad encuentre la paz en su corazón y en su vida y ojalá algún día aprenda a valorar a las personas que vale la pena tener a su lado". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Solo las personas que estamos aquí adentro y que vivimos esta experiencia única sabemos la fuerza de los sentimientos que se manejan aquí adentro y sé que las amistades que se hicieron aquí adentro son para toda la vida", exclamó en exclusiva Alicia Machado a People en Español al referirse a sus experiencias en este programa de telerrealidad. La casa de los famosos debutó el pasado 24 pasado. Su gran final se transmite este lunes 15 de noviembre a las 7:00 PM EST, por Telemundo.

