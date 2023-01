Alicia Machado aprovecha su visita a Roma para decirle adiós al papa Benedicto XVI La ex Miss Universo se encuentra en Italia disfrutando de unas merecidas vacaciones en familia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Acompañada por su madre y su hija, Alicia Machado empacó maletas y se trasladó a Italia para disfrutar de unas merecidas vacaciones y darle la bienvenida al año nuevo. La ex Miss Universo compartió con sus seguidores a través de sus redes sociales los hermosos paisajes – y reflexiones - del país europeo. "Un paseo por las calles de Roma el primer día de este #2023. Feliz de conocer la historia y la calidad humana de su gente! Donde el tiempo se detiene para hacernos reflexionar que lo más importante no es un idioma ni una posición social, lo importante es que todos somos iguales e hijos de Dios", dijo junto a una serie de imágenes de su paseo nocturno. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alicia Machado Alicia Machado | Credit: Alicia Machado/Instagram Como fiel creyente, en su agenda no podía faltar la tradicional visita a la basílica de San Pedro, en Ciudad de Vaticano, hasta donde se trasladó con la intención de poder despedir al papa Benedicto XVI, quien falleció el pasado 31 de diciembre a los 95 años y se halla expuesto al público. "Estamos tratando de despedir a nuestro papa Benedicto XVI….han habido una cantidad de eventos, incluso con jefes de estado, acá desde el Vaticano", dio a conocer en una transmisión en vivo. "Estamos haciendo una fila para ver si puedo correr con suerte de poder entrar a la basílica de San Pedro y despedir al papa Benedicto…. Desde la muerte del papa no hemos podido entrar a la basílica, pero vamos a ver si corremos con suerte". Aparentemente, el ingreso a la basílica se ha limitado, ya que el Vaticano se prepara para llevar a cabo los servicios fúnebres con una misa oficiada por el papa Francisco este jueves en la plaza de San Pedro. Benedicto, considerado uno de los mayores teólogos de su tiempo, se convirtió en el primer pontífice en renunciar a su cargo en el 2013.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Alicia Machado aprovecha su visita a Roma para decirle adiós al papa Benedicto XVI

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.