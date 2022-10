Alicia Machado de luto: "Estoy fracturada, desconsolada" La actriz venezolana sufrió este martes la pérdida de un familiar muy querido y especial para ella. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La vida no ha dejado de sonreírle a Alicia Machado en el terreno profesional desde que se convirtiera el año pasado en la ganadora de la primera edición de La casa de los famosos (Telemundo). Gracias a este triunfo, la ex Miss Universo no ha dejado de recibir ofertas profesionales por parte de la cadena hispana. ¿La más reciente? Su participación en el thriller Juego de mentiras, historia que graba desde hace varios meses en Miami y que verá la luz el próximo año en el horario de máxima audiencia de Telemundo con Altair Jarabo y Arap Bethke como protagonistas. Alicia Machado Alicia Machado en las grabaciones de Juego de mentiras | Credit: Instagram Alicia Machado Precisamente, este martes, en medio de las grabaciones de la serie, la actriz venezolana recibió una dolorosa noticia que la dejó "fracturada" y "desconsolada", como reconoció la propia Machado a través de su perfil de Instagram, donde está a punto de superar los 2 millones de seguidores. Alicia Machado Alicia Machado en las grabaciones de Juego de mentiras | Credit: Instagram Alicia Machado La intérprete de 45 años sufrió ayer la pérdida de una de las mujeres más importantes de su vida. "Eres la mujer más maravillosa que jamás nunca volveré a conocer. Gracias es poco para agradecerte mi vida misma. Mis más grandes valores como ser humano te los deberé siempre a ti. Que en paz descanses", comenzó escribiendo Machado a modo de homenaje y despedida. La mujer "más maravillosa" a la que le debe sus "más grandes valores como ser humano" es su abuela Alicia Machado de Fajardo, quien perdió la vida este martes en su Venezuela natal. Alicia Machado Alicia Machado y su abuela | Credit: Instagram Alicia Machado "No será fácil para los que te tuvimos superar tu partida", reconoció la actriz. "Estoy fracturada, desconsolada", expresó rota de dolor por su partida. Alicia Machado Credit: Instagram Alicia Machado SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los mensajes de condolencia y cariño de sus seguidores no se hicieron esperar. "Te abrazo el corazón hermosa", no tardó en comentar en su publicación Ivonne Montero, a quien Machado apoyó incondicionalmente durante su estancia en La casa de los famosos 2. "Lo siento mucho mi bella", escribió por su parte su compatriota Scarlet Ortiz.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Alicia Machado de luto: "Estoy fracturada, desconsolada"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.