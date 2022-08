Alicia Machado por primera vez da detalles sobre su romance con Luis Miguel

"[Luis Miguel y yo] nos conocimos porque cuando gano Miss Universo, a las dos semanas, me llevan a Los Ángeles a vivir y me llevan a hacer las fotos oficiales de Miss Universo con un fotógrafo americano que era famosísimo y ese fotógrafo era amigo de él, le hacía las fotos de sus discos", continuó. "Se apareció en la sesión de fotos, me quedó mirando. No me había dado cuenta que era él y él se paró detrás del fotógrafo. Me salgo de la foto, lo veo y me meto como a un cuartito y Rose, la señora mexicana que me cuidaba me dice 'Luis Miguel', pregunto '¿quién?', la señora responde 'el cantante'; ella estaba de 'no lo no lo puedo creer, que bello' y ahí lo conocí".