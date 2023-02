Alicia Machado cuestiona el rol de Nicole Chávez en La Casa de los famosos: "[Si] es tan fabulosa y tan rica, ¿qué hace ahí?" La ex Miss Universo despelleja a la hija de Julio César Chávez por su su participación en el reality de Telemundo. "La niña le salió inútil". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nicole Chávez, hija del campéon mundial de boxeo Julio César Chávez, ha pasado a ocupar un puesto entre los participantes más controvertidos en la tercera edición de La casa de los famosos. El pasado jueves surgieron los cuatro nombres de quienes quedaban nominados como candidatos a salir del reality de Telemundo y entre los que quedaron con la espalda contra las cuerdas fue la hija del pugilista mexicano. Entre quienes al parecer no están de acuerdo que la joven influencer permanezca dentro de la casa más famosa de la televisión hispana está ni más ni menos que la ganadora de la primera edición del show: la Miss Universo venezolana Alicia Machado quien sin piedad ha despellejado a la hija del boxeador cuestionando su presencia en el programa. "No es ninguna niña a los 25 años en este país hay señoras que están trabajando y estudiando (...) con hijos y que tienen veinti...la edad de esta muchachita", afirmó Machado al participar en el segmento Sin Censura del programa Hoy Día (Telemundo). "Entonces me parece una injusticia. que si ella es tan fabulosa y tan rica y tan estupenda, ¿que hace ahí? Es mejor que le de la oportunidad a otras concursantes a que puedan lograr [ganarse] el dinero que a ella no le hace falta". Adamari López puso el pie y aclaró que a la esposa de Julio César Chávez le han echado en casa cuestionamientos similares. "La mama la quiso defender en ese aspe to porque dice que la han atacado por ese lado". Un video que Machado colgó antes de su controvertida participación en el programa Hoy día de Telemundo: Hace unos días Julio César Chávez colgó en sus redes este video donde aparece al lado de su mujer hablando sobre la participación de su hija Nicole en La Casa de los famosos 3: "Los padres no tienen la culpa. Enfatizó Machado con su característica franqueza. "El señor Chávez —espero que no me vaya a ofrecer trompadas a mi también— pero porque o soy una dama señor. [Pero] lamentablemente su hija no es una mujer que este representando lo que representan ahorita las chavas en una sociedad como esta. Qué pena, pero no". "Que la niña sea una inútil no tiene nada que ver con usted". finalizó. "Usted a lo mejor la crio lo mejor que pudo, le pagó los mejores colegios, pero la niña le salió una inútil". Las palabras de Machado dejaron boquiabiertas a las participantes del panel, entre quienes se encontraba Laura Bozzo, otra controvertida figura que ha pasado por el reality. Y si Laura Bozzo queda boquiabierta...

