Alicia Machado cuenta la pesadilla personal que vivió durante el mandato de Donald Trump La venezolana hizo un directo en redes con sus seguidores al conocerse los resultados de las elecciones y se abrió en canal. "No ha sido fácil mantenerme en pie. Estos 4 años me han hecho de todo". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir De frente y sin rodeos, así habló Alicia Machado con su público para celebrar por todo lo alto la derrota de Donald Trump. Siempre ha compartido sin tapujos cómo ese señor le hizo la vida imposible tras coronarse la mujer más bella del mundo, lo que pocos sabían es que la persecución no se quedó ahí. Ahora, con Joe Biden camino hacia la Casa Blanca, la venezolana mostró su felicidad y celebró que una etapa oscura hubiera terminado. Mientras lo hacía no pudo evitar ponerse triste al recordar la pesadilla que vivió estos cuatro años de mandato en los que ha tenido zancadillas y obstáculos por todos lados. "Llevo 4 años en un infierno desde que este señor es presidente", arrancó su mensaje. "No ha sido fácil mantenerme en pie. Estos 4 años me han hecho de todo. Me han robado, han bloqueado mi carrera, me han cerrado puertas, hay gente que ha dicho barbaridad y media, pero aquí estoy, muy contenta, muy feliz. La justicia divina llega y de esa no se escapa nadie", expresó muy conmovida. Dar su opinión y decir lo que piensa parece que le costó caro a esta entregada mamá que vio cómo su carrera se resquebrajaba. Pero su fe, su fortaleza y sus ganas de tirar para adelante por su hija Dinora fueron más grandes y hoy ve la recompensa a tanto dolor. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN "Me siento como el día que entregué la corona de Miss Universo, es cerrar un ciclo de odio en mi contra, enorme. Estoy contenta, sigo adelante, tengo un montón de trabajo... voy a celebrar y voy a echarle más ganas que nunca", dijo positiva y muy ilusionada con lo que está por llegar. Fue una batalla dura de la que ha salido vencedora y así quiso compartirlo con ese público fiel que por tantos años le ha apoyado y seguido. "Una vez lo superé y otra vez siento lo mismo... Me siento que me liberé, qué bendición", prosiguió esperanzada. "Estoy muy emocionada, siento que vamos a comenzar una nueva historia."

