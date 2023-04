Alicia Machado aclara su ausencia en la final de La casa de los famosos 3: "No fue decisión mía" A través de un en vivo, la ganadora de la primera edición del reality explicó la inesperada razón por la que no estuvo en el show, al que, inicialmente, sí fue invitada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras la comentada final de La casa de los famosos 3, una pregunta quedó en el aire: ¿Por qué no estuvo Alicia Machado en el show si, de primeras, había sido invitada? La propia protagonista, quien no tuvo reparo en contar quiénes eran sus favoritos para ganar, fue la encargada de compartir con sus seguidores en un directo de Instagram el porqué de su inesperada ausencia. Telemundo iba a contar con su presencia en un día tan señalado, especialmente habiendo sido la ganadora de su primera edición. Sin embargo, para sorpresa de todos, no estuvo entre los asistentes. "No fue decisión mía", explicó. Alicia Machado Alicia Machado cuenta por qué no estuvo en la final de LCDLF 3 | Credit: Mezcalent La también actriz, que se encuentra en México con nuevos proyectos, dijo a sus fans que, aunque inicialmente iba a asistir, las cosas cambiaron de un minuto para el otro. "Telemundo decidió que mejor no", aclaró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acompañada por su amigo especial, Christian Estrada, Alicia siguió compartiendo cómo se siente al respecto. "No es coraje, pero, obviamente me invitan, que me van a llevar, fui la ganadora de la primera edición y después es siempre no...", prosiguió sincera. En realidad, la también modelo y empresaria reconoció que está con un montón de planes en su agenda y que "más bien iba yo a sacar tiempo para poder ir. Pero bueno, eso fue lo que pasó, para que sepan que, al final del camino, decidieron, que yo no estuviera hoy en la final. Está bien, fue decisión de Telemundo, bueno, de Telemundo no, de la producción de La casa de los famosos", puntualizó más tarde. La actriz de Juego de mentiras sigue inmersa en más proyectos actorales como Amores que engañan, la nueva propuesta de Lifetime Latinoamérica.

