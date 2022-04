Así pasa su cuarentena en Las Vegas Alicia Machado tras dar positivo a coronavirus La venezolana no pudo asistir a los Latin America Music Awards tras contagiarse. De momento sigue en la ciudad de los casinos recuperándose y sacando buen partido de este encierro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Son tantos los momentos retadores que ha vivido, que Alicia Machado siempre ve en los momentos difíciles una oportunidad para crecer. En estos días, la venezolana anunciaba a través de un video en sus redes que no podría asistir a la gala de los Latin American Music Awards tras haber dado positivo al coronavirus. Si bien lo tenía todo ya preparado y estaba feliz con su participación, finalmente no pudo ser. Lejos de venirse abajo y flagelarse al respecto, Alicia ha ido compartiendo con sus seguidores cómo han sido estos días retenida en Las Vegas. La exMiss Universo todavía se encuentra en la ciudad de los casinos hasta finalmente dar negativo y poder regresar a casa. Mientras eso pasa, ha sorprendido a todos con su actitud positiva y las actividades que ha desarrollado. Alicia Machado Credit: Rich Fury/Getty Images La actriz de Yo sí soy arrecha, su exitoso show que está llevando de gira por todo Estados Unidos, hizo de todo menos aburrirse. Desde divertidos videos en sus redes sociales, hasta la rutina de ejercicios que la mantiene más espectacular que nunca. Se ha mantenido conectada con sus seguidores y con un mensaje absolutamente positivo a pesar de la situación que le ha tocado. Si todo sigue bien y sale negativo, el lunes retomará su agenda de trabajo y todas las actividades que tiene pendientes. La actriz anunciaba el jueves con cierta pena pero también resignación y tranquilidad, lo que le había pasado y la razón de su ausencia en la gala. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Será para una próxima ocasión. Ahora me toca cuidarme mi salud, yo me siento bien... Me toca quedarme aquí, nunca me había pasado, siempre hay una primera vez, así que a cuidarse", dijo en el video comunicado donde anunció el contagio con toda naturalidad. Este fin de semana Alicia ya se encontraba mucho mejor y ha podido salir de la habitación. A través de sus redes ha mostrado su paseo por Las Vegas, ciudad que no visitaba desde hacía más de dos décadas y que se ha disfrutado, aunque sea de forma exprés.

