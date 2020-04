Alicia Machado arremete contra el padre de Meghan Markle: “¡Viejo estúpido!" La exreina de belleza venezolana criticó el comportamiento de Thomas Markle hacia su hija y yerno, el príncipe Harry. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La ex Miss Universo Alicia Machado lanzó fuertes críticas al papá de Meghan Markle, a quien llamó “viejo estúpido” en redes sociales. Con la demanda que Markle y el príncipe Harry presentaron contra un tabloide británico, han salido a la luz mensajes que ambos enviaron al padre de la duquesa de Sussex, Thomas Markley, antes de que estos se casarán para arreglar la tensa situación que estaban viviendo en esos momentos. Image zoom Meghan Markle, Thomas Markle y Alicia Machado Max Mumby/Indigo/Getty Images; Mega/The Grosby Group; Mezcalent.com La actriz venezolana hizo un fuerte comentario sobre Thomas en la cuenta de Instagram del programa Un Nuevo Día (Telemundo), en el que criticó el comportamiento de algunos padres que no están presentes en la vida de sus hijos. “¡Viejo estúpido ahora sí la quiere mucho! Padres ausentes que ahora se les despertó el amor”, escribió Machado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom En 14 de mayo del 2018, Thomas aseguró que no asistiría a la boda de su hija, y después de llamarlo sin poder comunicarse por media hora, Harry le envió un mensaje de texto a su futuro suegro en el que le pedía que hablara con ellos, según documentos que acompañan la demanda. “Si amas a Meg y quieres corregirlo, llámame ya que hay otras dos opciones que no implican que tengas que hablar con los medios, que incidentalmente crearon toda esta situación. Así que por favor llámame para explicarte. Meg y yo no estamos enojados, solo necesitamos hablar contigo. Gracias”, escribió el príncipe desde su teléfono móvil. Image zoom Thomas no le habría contestado en ese momento pero luego compartió con TMZ que había ido al hospital después de sufrir un ataque cardíaco; el padre de la novia no asistió a la boda que se llevó a cabo en Inglaterra el 19 de mayo del 2018. Según reportes de Fox News, la actriz de 38 años intentó contactar a su progenitor cuatro días antes de su enlace, el 15 de mayo, y compartió que estaba "muy preocupada" por su salud. Los duques de Sussex demandaron al tabloide británico Mail on Sunday alegando una violación a la privacidad y derecho de autor al hacer pública una carta que Meghan envió a su progenitor. Advertisement

