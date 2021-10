Alicia Machado critica duramente el físico de Gaby Espino: "Ya se ve enferma" La venezolana opinó sin pelos en la lengua sobre su compatriota y compartió la cirugía que se había hecho la actriz para lucir aún más delgada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El contenido de La casa de los famosos está dando para mucho y, sin duda, una de las grandes generadoras de temas está siendo Alicia Machado. La venezolana está haciendo un trabajo espectacular en el reality, el cual está viviendo intensamente en todos los sentidos, mostrándose tal cual es. Lo que implica no tener pelos en la lengua y decir lo que piensa. Uno de los asuntos que ha declarado abiertamente y que más ha llamado la atención es su punto de vista sobre el cuerpo de Gaby Espino. Sin filtro alguno, la exMiss Universo dejó claro que no le gusta nada. Además, compartió qué operación se hizo para lucir aún más estilizada. "Qué flaca se veía la Espino. No me parece que se ve bien, ya se ve enferma, en mi humilde opinión, no me gusta", comentó con una de sus compañeras refiriéndose a la aparición de Gaby en la gala de los premios Billboard Latino. Una opinión muy personal a la que añadió un dato importante sobre lo que se hizo Gaby para lucir aún más delgada . "Ella se hizo y bypass gástrico, imagínate tú... por la obsesión de estar anoréxica. ¿O tú crees que es a base de batidos?", dijo con ironía. Gaby Espino, Premios Billboard 2021 Credit: Rodrigo Varela/Getty Images "Ella no estaba así, se le veía la caderita así (gesto), parecía niña de 15 años, la cara se le ve muy demacrada, lo que se le ve son los dientes", continuó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La transformación de Gaby es un hecho, ella misma ha tenido que salir a la palestra para confirmar que está bien, que le gusta verse delgada y que nadie se preocupara. Para estar en forma, la protagonista de La suerte de Loli se prepara físicamente y entrena casi a diario. Además, practica pilates y boxeo semanalmente. La actriz no ha hecho ningún tipo de declaración respecto a estas críticas. Está feliz y enamorada y centrada en su nuevo negocio, su local de belleza Agave Beuty Bar, todo un éxito en la capital del sol.

