"Tengo dos intentos de suicidio": Alicia Machado cuenta uno de los capítulos más duros de su vida En una conversación a corazón abierto con su compatriota José Luis Rodríguez 'El Puma', la exMiss Universo se sinceró como nunca y contó qué razones le llevaron a querer quitarse la vida en dos ocasiones. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es una de las mujeres más bellas del mundo, así lo acredita su título de Miss Universo, pero por encima de cualquier cosa, es una gran luchadora y trabajadora incansable. Alicia Machado tiene carácter, mucho, la vida y los palos que ha recibido le han obligado de alguna manera a aprender a defenderse, y lo hace muy bien. Durante una conmovedora charla con José Luis Rodríguez 'El Puma' pudimos conocerla un poquito más allá de lo que vemos habitualmente en redes. La feliz mamá de Dinora, por la que se desvive, dio un paseo por los momentos más bellos pero también más duros de sus 43 años y se ganó al público de inmediato. Aunque en el pasado ha hablado sin pelos en la lengua del dolor y la humillación que le hizo sentir el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump tras ganar el concurso, en esta ocasión se adentró un poquito más en aquel infierno que, literalmente, casi le cuesta la vida. Un gesto muy valiente que sus seguidores han aplaudido por abordarlo de frente y que nos ha acercado más al ser humano que hay detrás de ese carácter bravo y aguerrido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tuve dos intentos de suicidio, uno cuando terminó Miss Universo, como a los 6 meses, y el otro fue cuando cumplí 21 en la Ciudad de México donde estaba protagonizando mi segunda telenovela", expresó al cantante. Los constantes ataques e insultos de Trump al referirse a su físico marcaron un antes y un después en su vida, y aunque ahora puede decir que está recuperada, lo vivió como uno de los capítulos más dolorosos de su existencia. "Yo para ese señor soy menos que un germen, pero para mi fue una persona que cambió mi vida y que la marcó para siempre y para mal. Llevo muchos años dando conferencias a adolescentes sobre bullying", explica. Ella lo vivió de primera mano y con apenas 18 años, tuvo que escuchar como esa persona le llamaba "cerda", entre otras muchas cosas. Una experiencia con la que espera ayudar, concienciar y evitar que otras personas sufran. Image zoom Steve Eichner/Getty Images "Yo nunca fui gorda, eso nunca fue así, eso fue una estrategia del que ahora es presidente, como todo lo que él hace, para levantar una empresa que acababa de comprar quebrada, y la mejor idea que se le ocurrió fue ridiculizarme y utilizarme para levantar una compañía", recordó. Lo que pocos saben es que Alicia fue récord Guinness por ser la Miss que más campañas publicitarias hizo a nivel mundial y, por tanto, mayor beneficios reportó en su año de reinado. Mientras eso pasaba, ella tenía que leer titulares donde la denominaban Miss cerda y otras cosas. Unos hechos que dañaron profundamente a esa jovencita que apenas había salido de su país, Venezuela, para cumplir sus sueños. Así fue que llegaron los trastornos alimenticios y todo lo demás que algún día espera pueda contar sin filtro ni censura. A día de hoy es una mujer madura, con las cosas más claras que nunca y una madre ejemplar parar su hija. El pasado no se olvida pero ya no le pesa. Vive centrada en sus proyectos, en su adolescente de 12 años y abierta a cosas nuevas. "Llevo ya desde muy jovencita en este negocio y quisiera vivir otras cosas que no he vivido", concluyó con los ojos vidriosos. ¡Qué así sea, querida Alicia!

