Alicia Machado destapa secreto del pasado y confiesa qué famoso cantante la pretendió estando casado La venezolana no tuvo problema en hacer público el nombre del artista internacional y multipremiado que quiso tener relaciones con ella teniendo un compromiso matrimonial. "Fue ruda la cosa". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Así es ella y así hay que quererla. Directa, sincera y sin pelos en la lengua, una vez más Alicia Machado abrió la caja de Pandora y contestó a la pregunta que le hizo Omar Chaparro en su más reciente entrevista: ¿Qué hombre casado y famoso ha intentado llevarte a la cama? Aunque se lo pensó unos segundos, la modelo y empresaria fue más ella que nunca y contestó sin filtros: "¿Te soy honesta? Ricardo Arjona. Fue ruda la cosa?", expresó frente a la mirada atónita de los otros invitados, su compatriota Scarlet Ortiz y Lupillo Rivera que no podían cerrar la boca de la sorpresa. De eso se trata el juego del programa Tu night con Omar Chaparro, un espacio para decir la verdad y solo la verdad sin andarse con chiquitas. Algunos saben disimular y torear las preguntas incómodas, pero la venezolana es más clara que el agua. Es un asunto del pasado y lo compartió con la gracia y soltura que le caracterizan. En realidad no fue la única que contó alguna que otra intimidad divertida en esta picarona sección, Lupillo también tuvo que confesar, entre otras cosas, cuál era su posición sexual favorita. Lo que pasa es que lo que diga Alicia siempre alcanza dimensiones estratosféricas, quizás por la vida tan llena de anécdotas y momentos casi de película que le han tocado vivir desde que comenzara en este negocio hace ya unos añitos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Minutos antes también habló de otro galán de galanes, Luis Miguel, y de cómo fueron los besitos que se dio con él. "Me divertí como pocas veces", escribió Alicia en sus redes tras su intervención. Aunque muchos se sorprendieron de sus respuestas lo cierto es que la mayoría le agradeció el, una vez más, decir lo que siente y piensa sin miedo al qué dirán. ¡Machado en estado puro!

