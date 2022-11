Alicia Machado comparte el mal momento que atraviesa: "He llorado desconsoladamente" La artista venezolana ha contado lo decaída que se ha sentido estas últimas semanas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alicia Machado no atraviesa el mejor momento personal y así mismo lo ha compartido a corazón abierto en sus redes sociales. La venezolana ha reconocido que no se ha encontrado bien últimamente, incluso ha dado detalles de cómo han sido estos últimos días. "He llorado desconsoladamente solo de recordar estas últimas semanas en las que me he sentido agotada, desilusionada y sin ganas de seguir haciendo nada", escribía en su perfil de Instagram. Alicia Machado Alicia Machado | Credit: (Photo by Jose R. Madera/Getty Images) Sin embargo, a pesar de su malestar, reconoce que la historia de Ángela Álvarez, la mujer de 95 años que acaba de ganar un Grammy Latino como Mejor Nueva Artista, le ha devuelto la ilusión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Dios se presenta de maneras diversas y nos habla a través de sus hijos, esta señora que Dios la bendiga ¡y no sabe lo oportuna que llega su historia a mi vida! ¡Gracias Dios por tus señales divinas para quienes un día perdemos la esperanza para recuperarla con más fuerza!", añadió. Alicia sufrió un duro golpe hace menos de un mes. Y es que la intérprete de 45 años perdió a una de las mujeres más importantes de su vida: su abuelita. Este hecho la dejó "fracturada" y "desconsolada", en sus propias palabras. Desde entonces, reconoce sentirse poco esperanzada. Ver a esta mujer nonagenaria cumplir su sueño a esa edad ha sido para Alicia todo un impulso para levantarse y seguir el camino. "De hoy en adelante dedicaré mis logros a mi cubana favorita. Mi amada e inolvidable abuela Alicia, siempre estarás conmigo, te amo", expresó. Los mensajes de apoyo y cariño por parte de compañeros y seguidores fueron inmediatos, destacando en todo momento la fortaleza que siempre le ha permitido brillar y salir de momentos muy complicados.

