La sincera carta de Alicia Machado: "Creo que es tiempo de vivir cosas que no he podido" La conductora y empresaria compartió un emotivo escrito con sus seguidores en el que dio a conocer la reflexión y decisión que había tomado. "Lo voy a intentar". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El Día del Amor y la Amistad está a la vuelta de la esquina, por esta razón, Alicia Machado compartió una reflexión muy personal sobre lo que siente. Una carta abierta en Facebook a sus seguidores donde cuenta la decisión que ha tomado a sus 46 años y siendo mamá de una hija adolescente. "Creo que es tiempo de vivir algunas cosas que no he podido", expresó sincera en este emotivo escrito. "Porque todo en la vida no es posible y siempre algo faltará, pero también, el tiempo de Dios para todo lo que precisamente es de Él, lleva un tiempo y dura, sobre todo lo que es preciso, justo y bueno para uno", escribió. Alicia Machado Alicia Machado será Alejandra Edwards en Juego de mentiras | Credit: Instagram Alicia Machado En este relato sincero y abierto a sus fans, dio detalles de su sentir, de sus sensaciones más profundas y de lo que le ha tocado vivir. "La verdad, quizás una extraña sensación me acompaña. Desde que gané La casa de los famosos, por Telemundo, 15 de noviembre 2021, he seguido avanzando en mi carrera que, sorprendentemente, descubrí que es lo único que me ha importado en la vida. Sí, cierto, mi carrera y luego, por supuesto, mi bella hija y nada más", expresó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alicia entró en materia del amor y confesó un bonito deseo que nace de su corazón. Algo para lo que considera está totalmente preparada. "El no haber vivido lo que llevo de vida en pareja creo que me hace una mujer algo particular, nunca he vivido con nadie, siempre con mi madre y mi hija (bueno y mis compañeros de La casa de los famosos). Quizás, creo que es hora de compartir mi vida con un gran amor. Lo voy a intentar", continuó. En medio de esta tierna carta, pidió a quienes la quieren de verdad que la ayuden con sus pensamientos a encontrar a ese alguien especial. "¿Será que ustedes pueden pensar en este momento que lean mi mensaje, en ese esposo que les gustaría para mí? Los que me aprecian y valoran, me quieren y apoyan, piensen en ese amor para mí", comentó. Una confesión que llegó a los corazones de sus seguidores en esta plataforma, quienes le aseguraron que le mandarían la mejor de las energías para lograrlo. "Que el universo te mande ese compañero que tanto deseas, que sea un buen hombre que sepa hacerte feliz porque tú te lo mereces, y que te ame sobre todas las cosas", lee uno de los cariñosos comentarios.

