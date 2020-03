Alicia Machado comparte su angustia el redes por el coronavirus ante casos de contagio en la escuela de su hija Dinorah La actriz y empresaria mostró su preocupación a través de las redes sociales luego de que se detectara un caso de contagio en la escuela de su hija Dinorah. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Alicia Machado mostró su preocupación y miedo este miércoles a través de las redes sociales ante la imparable propagación del coronavirus, especialmente después de que se detectaran casos de contagio en el colegio en el que estudia su hija Dinorah. “Estoy tan angustiada, de verdad que no sé, estoy muy preocupada. Mañana no la voy a mandar al colegio porque pues, o sea, me da miedo”, expresó la ex Miss Universo a través de un vídeo que compartió en Instagram. La publicación de la actriz venezolana generó un sinfín de reacciones entre sus seguidores. Si bien muchos le mostraron su apoyo e intentaron tranquilizarla, otros no tardaron en reprocharle que siendo una figura pública contribuya al alarmismo en vez de llamar a la calma. “Te amo, pero lo que haces es ponernos nerviosos”, comentó una seguidora. La respuesta de la también empresaria no se hizo esperar. “Sorry, yo los necesito a ustedes, sí tengo miedo, soy una madre soltera. No siempre por ser famosos se es fuerte, en este momento todos somos vulnerables”, escribió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con más de 120 mil casos en 117 países, el coronavirus fue declarado este miércoles como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Estamos preocupados por los niveles alarmantes de propagación y por los niveles alarmantes de inacción”, declaró Adhanom, el director de la OMS, en conferencia de prensa. según el diario El País. “Pandemia no es una palabra para usar a la ligera o descuidadamente. Es una palabra que, mal usada puede causar un miedo irrazonable o la aceptación injustificada de que la lucha se ha acabado, lo que llevará a un sufrimiento innecesario y a la muerte”. En Estados Unidos, el virus se ha propagado a por lo menos 38 estados, con más de 1,000 casos y 31 muertes, cifras que van en aumento casi cada hora. Advertisement

