¡Entrevista! Alicia Machado cierra "un año espectacular" y lo que viene para 2023 promete A pocas semanas para acabar el año, la actriz venezolana hace balance de lo que fue 2022 para ella, tanto en el terreno profesional como personal, y avanza lo que está por llegar en 2023. "No he tenido novio, pero no es algo que yo siento que me falta". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alicia Machado Alicia Machado | Credit: Katty Cantalamessa Quedan menos de dos semanas para que finalice 2022 y el balance que hace Alicia Machado de este año no puede ser más positivo, especialmente en el terreno profesional. "Ha sido un año espectacular para mí, de verdad que ha sido un gran año", asevera la actriz venezolana. "Los últimos 3, 4 años no habían sido tan fáciles para mí, pero este ha sido maravilloso". La ex Miss Universo pudo retomar con fuerza su carrera como actriz, que fue una de las prioridades que se puso luego de convertirse durante el 2021 en la ganadora de la primera edición del exitoso reality show de Telemundo La casa de los famosos. "Estoy feliz de lo que he logrado este año, de las cosas que he podido hacer", asevera. "Definitivamente este ha sido un año de muchísimo trabajo y del trabajo que yo he querido hacer. A veces uno trabaja en cosas que son un poco para pagar las cuentas, pero trabajar en todo lo que te gusta y sobre todo en mi carrera como actriz… Estoy muy satisfecha". A veces uno trabaja en cosas que son un poco para pagar las cuentas, pero trabajar en todo lo que te gusta y sobre todo en mi carrera como actriz… Estoy muy satisfecha — Alicia Machado Alicia Machado Alicia Machado | Credit: Katty Cantalamessa Además de filmar dos películas, Machado grabó para Telemundo la serie Juego de mentiras, cuyas grabaciones finalizaron recientemente en los estudios de Telemundo Center en Miami. "Fue un gran reto para mí este personaje con muchos matices, difícil pero gracias a Dios salió todo bastante bien", comenta sobre su participación en el thriller que protagonizan Altair Jarabo, Arap Bethke y María Elisa Camargo y cuyo estreno está previsto para el próximo año. No he tenido novio, pero yo estoy muy contenta con mi vida. Esa parte de mi vida sentimental no es algo que yo sienta que me falte o que tenga que llenar de alguna manera — Alicia Machado "Alejandra Edwards es una mujer obsesiva con el triunfo, con ganar, con llevar una vida perfecta", adelanta sobre el personaje que interpreta en esta serie original de Telemundo. En el terreno personal tampoco se puede quejar. "Mi hija se porta muy bien, está en su colegio, es una buena niña", comparte. "Mi salud [también] ha estado mejor", agrega. Alicia Machado Alicia Machado | Credit: Katty Cantalamessa Y en cuestiones del amor, ¿cómo le ha ido? "No he tenido novio, pero no importa, yo estoy muy contenta con mi vida", comenta la también empresaria. "Esa parte de mi vida sentimental no es algo que yo sienta que me falte o que tenga que llenar de alguna manera", señala. "El día que Dios mande alguien para mí será porque es el complemento en mi vida". Lo que viene Si 2022 fue un gran año para ella, 2023 promete no quedarse atrás. "Como actriz, viene el estreno de varias producciones que se hicieron este año y tengo varias invitaciones para trabajar en enero ya en otros proyectos dramáticos", cuenta. Pero eso no es todo. Mi mamá ahora que falleció mi abuelita ya está a tiempo completo conmigo en Miami y queremos poner un negocio de postres y cafés — Alicia Machado Alicia Machado Alicia Machado | Credit: Katty Cantalamessa En su faceta como empresaria, Machado tiene previsto el lanzamiento de "un nuevo proyecto" del que todavía no puede compartir muchos detalles, pero que será "muy diferente" a todos los productos que ha lanzado hasta ahora. "No es perfume, no es maquillaje, no es ropa", avanza, "es algo increíble. Es un proyecto que llevamos trabajándolo bastante tiempo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz espera también poder poner el próximo año en marcha un negocio familiar. "Mi mamá ahora que falleció mi abuelita ya está a tiempo completo conmigo en Miami y queremos poner un negocio de postres y cafés. Entonces vamos a ver si en este 2023 se me da esa parte familiar de poder poner un negocio y estar con mi familia en ese proyecto".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Entrevista! Alicia Machado cierra "un año espectacular" y lo que viene para 2023 promete

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.