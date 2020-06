Alicia Machado celebra la graduación de su hija La ex Miss Universo Alicia Machado se divirtió de lo lindo festejando un logro más en la vida de su hija. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Alicia Machado hizo su mejor esfuerzo para que no pasara desapercibido el fin de cursos de su hija, Dinorah Valentina, quien se graduó de sexto grado. Como el resto de estudiantes alrededor del país, la pequeña de 12 años no pudo celebrar su graduación, pero la actriz y empresaria venezolana se lo festejó con bombos y platillos. Machado reunió a varios de los compañeros de escuela de Dinorah que disfrutaron de una tarde de meriendas, juegos, globos y baile. “Le organicé una pequeña party con los nuevos amiguitos que ha hecho aquí en Florida, y bueno, los estoy dejando un poco que tengan 12 años, y que jueguen y oigan su música”, compartió la orgullosa mamá en su cuenta de Instagram. Pero los chicos no fueron los únicos en pasar una divertida tarde, en la que además aprovecharon para jugar en la piscina, ya que entre trabajo y labores domésticas, Machado se divirtió de lo lindo con ellos. “Aquí tengo unas bellezas de chamos [chicos], la vida es bella, hay que seguir para adelante con Dios en el corazón”, dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Machado se convirtió en cómplice de baile de Dinorah y sus amiguitos, a quienes felicitó por su éxito en sus estudios. La ex Miss Universo se mudó a Miami a finales del 2019 por cuestiones de trabajo, por lo que la niña tuvo que empezar el año en una escuela nueva y el reto de hacer nuevos amigos. Al juzgar por las imágenes compartidas por su mamá, lo logró. ¡Felicidades Dinorah!

