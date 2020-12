Close

Así celebró Alicia Machado su cumpleaños tras el luto por la muerte de su hermano “Hay días que uno siente que no puede”, dijo la ex Miss Universo venezolana, que agradeció el apoyo de sus amigos y familia en estos tiempos difíciles. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras el trágico hallazgo de los restos de su hermano, la ex Miss Universo Alicia Machado está empezando a recuperar la sonrisa y mostró a sus fans cómo celebró sus 44 años. La venezolana, a la que le organizaron una fiesta unos amigos cercanos, dijo sentirse agradecida por un año más de vida y por sus seres queridos, especialmente su hija, Valentina, que ya tiene 12 años. “Hoy es mi cumpleaños y sé que vendrán tiempos mejores, agradecida con mis amigos @jeremiasmartorell @magiccityballoons @liriajewelry por la bella fiesta que me organizaron. Agradecida por tenerte junto a mí, contigo ¡todo tiene sentido cuando me dices mamá te amo!”, escribió en su cuenta de Instagram. El empresario y amigo de la venezolana Jeremías Mantorell, que también celebró su cumpleaños, reveló en sus redes sociales algunas fotografías de una fiesta privada por partida doble que tuvo lugar en un rooftop en Miami. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Instagram / Machado también dijo que se había inspirado para hacer cambios positivos en su vida y que a partir de este lunes comenzaba un nuevo régimen alimenticio y de ejercicios para recuperarse después de los desarreglos que hizo durante la pandemia. https://www.instagram.com/tv/CIbQJOdnnUg/ “Hay días que uno siente que no puede, pero gracias a Dios mi familia y mis amigos están ahí siempre pase lo que pase”, dijo agradecida en un vivo en su Instagram unas horas antes de la celebración. “Por ahí vienen sorpresas, vienen también muchas cosas nuevas y proyectos donde me van a ver por ahí trabajando en pantalla así que estoy muy contenta” añadió. Machado dio a conocer el pasado 29 de noviembre que se había encontrado en Venezuela los restos de su hermano, Arturito Jr., quien llevaba desaparecido un año y aparentemente fue asesinado. La también actriz perdió a su papá, Arturo Machado, hace ágora un poco más de un año y medio.

