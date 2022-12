Alicia Machado causa furor con su exclusivo árbol de Navidad: "¿Excéntrico?" La venezolana ha revolucionado las redes al mostrar el famoso adorno navideño. "Lo mío es lo diferente sin perder mis tradiciones". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con las fiestas cada vez más cerca, los famosos empiezan a apresurarse para darle los últimos toques a sus adornos navideños en sus hogares. Alicia Machado es la nueva celebridad en sumarse a la moda de enseñar cómo luce el suyo. El resultado no podía ser más espectacular. La actriz acaba de enseñar cómo le ha quedado este último diseño y las redes no se han quedado calladas ante la puesta en escena. "Lo mío es lo diferente sin perder mis tradiciones", escribió en el video de presentación. Alicia Machado Alicia Machado | Credit: IG/Alicia Machado No se trata de un árbol cualquiera, sino con un significado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mi árbol de navidad es lo máximo. Es la onda, increíble, moderno, con un propósito y un tema, divino, diferente, ¿excéntrico?", expresó Alicia. "En mi vida había tenido un arbolito así", dijo emocionada al verlo. La también conductora, modelo y empresaria se mostró como una niña con zapatos nuevos y solo tuvo palabras de agradecimiento para Jesús, la persona que se lo diseñó este año. Alicia se sentó a los pies del árbol y mostró la mayor de sus sonrisas al sentirse feliz y satisfecha con lo que tenía ante sí. ¡Ahora sí que llegó la Navidad a su casa!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Alicia Machado causa furor con su exclusivo árbol de Navidad: "¿Excéntrico?"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.