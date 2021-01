Close

Alicia Machado arremete contra Donald Trump: "¡A todos nos llega nuestro juicio y sentencia!" La modelo y empresaria, que asegura nunca le permitieron contar su verdad, celebra la salida por la puerta de atrás del mandatario que tanto daño le causó. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Siempre ha hablado de frente y sin pelos en la lengua. A apenas días del cambio de presidente, Alicia Machado ha compartido una publicación donde recuerda todo el dolor que Donald Trump le hizo pasar en su etapa como Miss Universo. Un mensaje en el que insiste que aún no ha podido toda la verdad de la pesadilla que vivió y que tanto daño le hizo como ser humano. Hoy no solo celebra la derrota del pronto exmandatario, sino también cómo todo se va poniendo en su sitio. "Es inevitable y al parecer de esta historia ¡aún no se me ha permitido contar mi verdad! La justicia divina es implacable, ¡a todos nos llega nuestro juicio y sentencia! Dios bendiga a América", ha escrito la venezolana haciéndose eco del mensaje de un seguidor que la defiende. Alicia lleva años denunciando las humillaciones y el maltrato sicológico que asegura haber sufrido no solo durante su reinado, sino también los años posteriores. Tuvo que escuchar comentarios desagradables sobre su peso y su físico por parte del entonces presidente de la organización que tuvieron consecuencias personales devastadoras para la artista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sincera y sin pelos en la lengua, como es ella, incluso llegó a pensar en el suicidio, pero su fortaleza y su amor por la vida fueron más fuertes. Hoy, sigue defendiendo lo que es justo y celebra la partida del presidente, que actualmente enfrenta su segundo impeachment. Image zoom Credit: Steve Eichner/Getty Images Por ahora, la feliz mamá de Dinorah no ha podido contar toda la verdad de lo que vivió, quizás ahora, después de tanta lucha, dolor y sufrimiento, por fin pueda hacerlo.

